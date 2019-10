Las empresas de colectivos no pagaron deudas y no habrá servicio de 8 a 12 y de 15 a 19

Connect on Linked in

Desde la Unión Tranviarios Automotor Trabajadores se anunció que este miércoles realizarán retención en los servicios del transporte público de pasajeros. La medida fue tomada por la falta de cumplimiento de las firmas concesionarias en el pago de los días descontados por los paros del mes de julio y agosto y que hoy debían comenzar a abonarse en cuotas. “Hasta que no esté depositado en la cuenta de los trabajadores, no levantamos la medida”, dijo a AIM José Rodríguez, secretario Adjunto de la UTA.

Trabajadores de colectivos enrolados en UTA realizarán un medida que suspenderá la prestación del servicio de colectivos entre las 8 a 12 y de 15 a 19 de este miércoles. Esta retención de actividades se dispuso en dos turnos, mañana y tarde, como acción de fuerza en reclamo por el incumplimiento en el acuerdo de pago de los descuentos que les fueron efectuados en los ingresos a los choferes por las huelgas realizadas durante los meses de julio y agosto, detalló a esta Agencia Rodríguez, Adjunto de UTA.

“De los casi los 20 días (descontados) de paro de los meses de julio y agosto, se llegó a un acuerdo con las empresas (Buses Paraná) a que reintegraran ese dinero. En un 50 por ciento de monto en un pago y el resto en tres cuotas, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Hoy vencía la primera de esas cuotas y no pagaron”, detalló Rodríguez. “Era algo que firmaron las empresas, donde estaban de acuerdo en la forma de pago y fue homologado en un acta en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, firmada el 6 de septiembre. Pues bien, se pagó ese 50 por ciento, pero hoy las empresas no abonaron la primera de las tres cuotas”; sostuvo el dirigente gremial, que dijo que el incumplimiento, en distinto grado, abarca a todos los trabajadores. “Hasta que no esté depositado en la cuenta de los trabajadores, no levantamos la medida”, afirmó Rodríguez.