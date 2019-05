Connect on Linked in

La Unión Vecinal de Oro Verde se negó a debatir de cara a los comicios del 9 de Junio. Es la segunda vez que ocurre desde 2015. Los candidatos por Cambiemos y el Frente Creer denunciaron a AIM esta situación como una manipulación de la opinión pública y una subestimación del electorado local.

Oscar Almirón, candidato a intendente por Cambiemos manifestó: “Nos duele que el vecinalismo se niegue a comunicarle a los ciudadanos de Oro Verde cuáles son sus propuestas para la ciudad. Semanas atrás fuimos invitados por una institución religiosa para compartir con nuestros vecinos qué pensábamos y qué queríamos construir para la ciudad, y ellos se manifestaron por la negativa”.

“Debatir es una práctica democrática que fortalece el diálogo interinstitucional y acerca las diferentes plataformas a la comunidad. Más allá de los números que cada partido haya obtenido en las PASO, como referentes políticos nos debemos a todos y es una acto de justicia ofrecer públicamente nuestros proyectos, por el contrario negarle a la población el derecho de interactuar públicamente obedece al miedo o la subestimación del electorado”, agregó.

Por su parte, el candidato a intendente por el Frente Creer Entre Ríos, José Luis Churruarín dijo sobre este asunto: “Confirmamos nuestra presencia al debate, desde el primer momento y sin dudarlo, porque somos plenamente conscientes y estamos convencidos que nos debemos a la gente. Antes, durante y después de una gestión, uno tiene que estar dispuesto a rendir cuentas, a dialogar, a dar a conocer su postura sobre diversos temas, a encontrar soluciones conjuntas. Que el vecinalismo de Oro Verde no quiera debatir es un claro ejemplo más de las trampas del discurso de la antipolítica que profesan de la boca para afuera. Ellos más que nadie en Oro Verde hacen uso de las viejas prácticas de la política mal entendida, ocultan información, silencian consciencias a cambio de diferentes prebendas, y por supuesto no se atreven a mirar a los ojos a los vecinos para dar explicaciones. No han explicado en estos años qué hacen con el presupuesto, adónde va el dinero de la Caja de Jubilaciones, porqué figuran obras que no están hechas, porqué Oro Verde se ha convertido en zona liberada para el narcomenudeo, etc”.

“La gente tiene que saber que hemos elaborado un Plan y que estamos dispuestos a compartirlo y discutirlo en comunidad, muy por el contrario desde el vecinalismo y detrás del verso de la antipolítica sólo se ha gestado uno de los peores gobiernos vecinales de toda la historia de Entre Ríos, vamos a combatir la ideología de la antipolítica porque es justamente la política la herramienta de transformación de los pueblos”.

Efectivamente las declaraciones hacen alusión al procesamiento con embargo personal del candidato a concejal por el vecinalismo de Oro Verde, José Luis Dumé, actual intendente de esa localidad y al sospechoso enriquecimiento patrimonial del actual candidato al ejecutivo Oscar Toledo.

En relación a la realización del debate público los candidatos Almirón y Churruarín afirmaron que es probable se realice sin la presencia de la Unión Vecinal aunque no confirmaron día ni horario.