Latido fetal, aborto prohibido

El gobernador del estado norteamericano de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley que prohibirá el aborto si puede detectarse el latido del corazón del feto.

Hasta el momento, las mujeres del Estado de Georgia podían someterse a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 20 de gestación. Con la nueva ley, este periodo puede quedar limitado a seis semanas, un plazo en el que muchas mujeres incluso no saben a veces que están embarazadas.

“Ningún aborto será autorizado o se llevará a cabo si se determina que late el corazón del no nacido”, establece la ley que ha llegado al Capitolio estatal bajo el código HR 481 y lleva por nombre Ley de Igualdad y Justicia para los Infantes Vivos. La norma pasó por 92 votos frente a 78 el pasado 29 de marzo y este martes el gobernador la ha convertido en ley.

Quienes están detrás de la ley consideran que el aborto es “una práctica salvaje” y que siempre existen otras opciones, desde la píldora del día después hasta la adopción. Las críticas ante tal medida no se han hecho esperar y desde la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, siglas en inglés) ya han dejado saber que esta legislación “criminaliza la decisión de una mujer”, que está protegida por la sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que legalizó el aborto, conocida como Roe versus Wade. Y sin embargo, los mal llamados grupos pro-vida quieren ir aún más lejos y consideran que detectar el latido del no nacido no es suficiente, que el aborto es una praxis horrenda en todos los casos.