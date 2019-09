Legisladores opositores advierten que sacarán por ley la “emergencia alimentaria”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Diputadores opositores recibieron a dirigentes de movimientos sociales. “Si el Gobierno no toma medidas, la semana que viene realizaremos una sesión especial”, dijo Leonardo Grosso, jefe de bloque del Movimiento Evita.

En una audiencia en el Congreso con referentes de organizaciones sociales, sindicales y de la Pastoral Social de la Iglesia, diputados de todos los sectores de la oposición presionaron esta tarde al Gobierno para que en lo inmediato declare por decreto la emergencia alimentaria, y advirtieron que en caso contrario convocarán a una sesión especial para aprobar un proyecto de ley en ese sentido. En la misma sintonía, ministros de Desarrollo Social de varias provincias también reclamaron al Gobierno que avance con la declaración de la emergencia alimentaria, difundiendo luego del encuentro que mantuvieron en la Casa de San Juan un documento con la firma de los participantes. “Vamos a trabajar para que, si el Gobierno no toma medidas, realizar la semana que viene una sesión especial”, expresó el jefe del bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, quien informó que la idea es unificar los cinco proyectos vigentes sobre emergencia alimentaria.

“Es un problema humanitario. (El presidente Mauricio Macri) lo tiene que sacar por decreto hoy”, reclamó el líder de la Ctep, Juan Grabois, que igualmente les pidió a los diputados presentes que se inicie “con la mayor rapidez posible la tramitación” del proyecto. “Se terminó, ningún pibe y piba de nuestro país tiene que seguir pasando hambre por culpa del gobierno de Mauricio Macri”, dijo en twitter el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

La audiencia en el Congreso fue en el Salón Delia Paradi de la Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de legisladores del Frente para la Victoria, Consenso Federal, Movimiento Evita, Frente Renovador, Red por Argentina, Unidad Justicialista (San Luis), Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y Somos. En la reunión con referentes de organizaciones sociales, diputados nacionales de casi todos los sectores de la oposición le reclamaron al presidente Mauricio Macri que declare por decreto la emergencia alimentaria, y Grosso señaló que “la idea es unificar este mismo miércoles los cinco proyectos vigentes sobre emergencia alimentaria”. Por su parte, Grabois recalcó que “se trata de un problema humanitario” y que por eso el presidente Macri “tiene que sacar la emergencia alimentaria por decreto hoy. Sería mejor que el presidente lo saque por decreto”, sostuvo.

“Se ha triplicado y cuadruplicado la cantidad de personas, especialmente jubilados que asisten a los comedores y merenderos comunitarios”, agregó el titular del Frente Patria Grande, lamentando que las organizaciones sociales estén recibiendo “mercadería cada vez más escasa” por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y denunció que “desde las elecciones no llega la leche”. Por su parte, la diputada nacional de Somos Victoria Donda advirtió que “si no se declara la emergencia alimentaria la semana que viene se va a hacer desde el Congreso nacional”. “Ellos no tienen mayoría. La vamos a sacar por mayoría popular”, amenazó la legisladora progresista, que argumentó: “La democracia es entre otros cosas distribuir la riqueza. Si toda la plata se destina a las cajas de ellos o a pagarle al FMI, vamos a estar en problemas”.

Fuente: Perfil