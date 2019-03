Lo que quiso decir el presidente

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió a explicar qué quiso decir el presidente Mauricio Macri cuando se manifestó “caliente” en un discurso ante multitud de funcionarios de Cambiemos que de todos modos lo aplaudieron aparentemente sin entender mucho.

Las palabras de Macri, que invitó a “dejar de lloriquear” no se sabe bien a quién, fueron explicadas ahora por su ministro ya que dejaron más dudas que certezas en propios y extraños.

Según su exégeta, Macri “está caliente con los que plantean un camino fácil para la Argentina”, algo que de ser así, le faltó aclarar al presidente.

“Macri está caliente (“o cansado” dijo Frigerio para moderar y precisar la expresión) con aquellos que de alguna manera plantean un camino fácil para la Argentina. “Setenta años de políticas erradas no se resuelven en poco tiempo ni haciendo más de lo mismo” aseguró el ministro, que no recordó que el mismo Macri prometía en los inicios de su presidencia vencer la inflación en una semana y decía que mantenerla era síntoma de no saber gobernar.

Las palabras de Macri en el centro cultural “Néstor Kirchner” que merecieron aclaración fueron “estoy caliente con los que proponen un atajo” e invitó a “remarla un poco más sin lloriquear”.

Macri no es el primer presidente cuyas palabras merecen aclaración.

Un caso resonante fue el del presidente de Estados Unidos Ronaldo Reagan, que se manifestó feliz de estar en Bolivia cuando estaba en Colombia. En este caso fue más difícil para los voceros de la Casa Blanca explicar el error; pero luego de cumplir su turno se supo que el presidente padecía de Alzheimer, y al final de su vida ya no recordaba haber sido presidente.