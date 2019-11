López Obrador afirmó que México ayudará a la Argentina a enfrentar la crisis económica

Print This Post

Este lunes Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, tendrán su primera reunión. No habrá lugar, en esta ocasión, para la ceremonia con la que se recibe a los jefes de Estado en funciones (Fernández reemplazará a Mauricio Macri el próximo 10 de diciembre), pero no por eso es menos importante.

Para López Obrador, se trata de una gran oportunidad de estrechar lazos con el Cono Sur.

“Nos da mucho gusto que esté en México, es bienvenido», dijo con entusiasmo el mandatario durante su conferencia matutina del lunes en Palacio Nacional.

Aunque el presidente siempre se ha manifestado respetuoso de la política interna del resto de los países, celebró el proceso democrático argentino que llevó a Fernández a la Casa Rosada.

«Él gana en una elección democrática y así lo decide su pueblo y eso es lo más importante, que no haya imposiciones, que no se use la fuerza, el mejor método para resolver diferencias es el método democrático. Que sea el pueblo libre el que decida sobre quién debe de gobernarlos y aceptar la voluntad del pueblo y que la democracia es el mejor sistema político que existe, desde hace muchísimo tiempo, desde la época de los griegos está demostrado”.

Aunque no habrá protocolo para un jefe de Estado, López Obrador anticipó una reunión larga en la que comerán juntos.

“Es una vista que estimamos mucho, pero no es propiamente visita de Estado y somos cuidadosos del protocolo y el ceremonial de un gobierno republicano, vamos a recibir al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, al que ya felicitamos. Vamos a tener oportunidad de platicar bastante tiempo, y comer juntos y vamos a poder intercambiar varios puntos de vista”.

“Nos importa mucho en el caso de Argentina fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales y de amistad entre los pueblos”, expresó el presidente mexicano.

Al ser cuestionado si se estaría pensando en hacer un eje progresista, con Argentina y Bolivia, que pudiera poner en riesgo la relación con Estados Unidos, dijo que la política exterior está definida por la Constitución Mexicana, y es de no intervención.

«Nuestra política exterior que está definida en la Constitución de la República, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la cooperación, esos principios son los que nos guían, desde luego tenemos relaciones de hermandad con los pueblos de América Latina y el Caribe, podría decir que no podemos dar la espalda a Centro América, el Caribe a Sudamérica, a nuestra América como diría MartÍ, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una relación económica y también de cooperación y de respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá, con América del Norte, y vamos a seguir atendiendo esa relación, por razones goepolíticas, económicas y de amistad”, indicó López Obrador.

El presidente se dijo comprometido con ayudar a que Argentina salga de la crisis económica en la que se encuentra.

“Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales, hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para fortalecer el comercio y que nos ayudemos mutuamente, nosotros en lo que podamos, vamos a procurar en ayudar en la adquisición de bienes que se producen en la Argentina, para que el pueblo de Argentina con su nuevo gobierno pueda enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar. Todo lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer. Igual que lo estamos haciendo con países de Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, buscamos que no haya crisis económica en el continente”.

“También es bueno que se conozca nuestra experiencia de no seguir aplicando la misma política económica de siempre. Hay que optar por cambios, el equilibrio, mantener variables macroeconómicas, ser responsables, aplicar una verdadera política de austeridad, ser muy estrictos en el combate a la corrupción, que no haya lujos en el gobierno”, agregó.

Sobre Argentina, abundó que sus condiciones le permitirán crecer económicamente. “Tiene un gran potencial, muchísimos recursos naturales, mucha producción de alimentos, es un granero mundial, tiene muchas posibilidades de salir adelante”

“Es un pueblo bueno, que siempre ha luchado por la democracia, tenemos muy buenas relaciones históricas. Cuando la Argentina fue azotada por la dictadura, vinieron muchos argentinos. Es parte de nuestro orgullo, nuestra política de asilo».

América Latina

López Obrador prometió una buena relación con América Latina y Estados Unidos, pero “sin protagonismos”, sin buscar la confrontación.

“Ahora que se pelearon entre el gobierno de Venezuela y El Salvador, no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno, porque los dos son gobiernos hermanos. A veces no les gusta a algunos que nos pronunciemos así. Respeto a todos los gobiernos. Nada más cuidar que no las hegemonías quieran avasallar a los pueblos”.

