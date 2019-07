Los candidatos denunciados y condenados por abuso sexual

Print This Post

Un aspirante a senador nacional por Santiago del Estero fue condenado por violación. Un intendente que busca renovar su cargo y un precandidato a gobernador de Catamarca están acusados de delitos sexuales.

Una mujer fue a pedirle trabajo al intendente de La Banda, la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero. Héctor “Chabay” Ruiz la recibió en su despacho y la violó. Ella lo denunció y lo condenaron a tres años de prisión en suspenso. Ahora Chabay Ruiz pretende volver a ocupar un cargo público: es precandidato a senador nacional por el Frente Juntos por el Cambio. El santiagueño no es el único candidato abusador. Dos catamarqueños denunciados también se presentarán en las próximas elecciones.

Desde “Ojo Paritario”, un espacio transversal creado para monitorear la aplicación de la ley de Paridad de Género, reclamaron por la falta de feministas en las listas y denunciaron a los candidatos acusados por violencia de género y violencia sexual o que hayan tenido expresiones públicas contra el colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans.

Según la ley todos ellos pueden ejercer su derecho a ser candidatos. “Una cosa es que la justicia puede reconocer y aceptar una candidatura y otra cosa es que el sistema político apañe a candidatos con esos antecedentes graves”, explicó la doctora en Ciencia Política Natalia Del Cogliano, integrante de “Ojo Paritario”.

“La campaña que hacemos desde Ojo Paritario es para poner en evidencia y conocimiento de la sociedad la presencia de precandidaturas y candidaturas de personas que han protagonizado hechos indeseables o han manifestado expresiones de desprecio u odio al colectivo feminista”, explicó Del Cogliano.

Chabay Ruiz es uno de los que encabeza esa lista. Fue intendente de La Banda durante cinco períodos. En mayo de 2013 una mujer de 38 años lo denunció penalmente. El 20 de diciembre de 2014, Ruiz escapó de su casa cuando la policía estaba a punto de detenerlo: saltó la medianera del fondo, se subió a una camioneta y escapó. Para esa época ya había abandonado la intendencia y ocupaba una banca en el Concejo Deliberante por el massismo.

El 5 de enero del año siguiente lo detuvieron en el conurbano bonaerense. El Concejo Deliberante lo suspendió por “indignidad e inhabilidad moral”. El ex intendente confesó el delito y recibió una pena menor: tres años de prisión en suspenso. Ruiz se alejó del massismo y fue recibido con los brazos abiertos en el macrismo, donde colabora desde las elecciones de 2015. En ese entonces no pudo ser candidato porque estaba inhabilitado por la justicia. Ahora intentará llegar al Senado.

Catamarca impune

Antes de convertirse en intendente de Puerta de Corral Quemado, un pueblo catamarqueño de poco más de 500 habitantes, Enrique Aybar fue maestro y director de escuela rural. La primera vez que lo denunciaron fue en 2015.

Una adolescente había viajado con su madre a la capital provincial para pedir una beca de estudios. Aybar, conocido de la familia, les había prometido ayuda. Le dijo a la chica que se subiera a su camioneta que irían a ver a una ministra. Ella no se dio cuenta de que en lugar de ir hacia el centro él encaró hacia las afueras de la ciudad y estacionó en un hotel alojamiento. “Cuando llegamos adentro, la camioneta bajó a un lugar cerrado. Paró y me quiso dar un beso, yo no quise”, contó la chica a Canal Abierto. Según denunció, él la bajó de los pelos, la encerró en la habitación y la violó.

La mamá de la chica hizo la denuncia y Aybar quedó detenido. Después de la primera denuncias, otras tres chicas contaron en la justicia historias similares. En 2015 Aybar quedó libre y fue electo nuevamente como intendente de Puerta de Corral Quemado. El 11 de agosto Aybar competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para renovar una vez más el cargo. El 3 de septiembre comenzará el juicio en su contra.

En la misma provincia el cardiólogo Roberto Gómez está acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La denuncia fue presentada por una mujer que trabajó diez años en la clínica que dirige Gómez. Contó que en 2018 renunció porque el cardiólogo la acosaba sexualmente y la maltrataba por negarse a tener relaciones con él. Gómez es precandidato a gobernador por el Frente Juntos por el Cambio.

Fuente: Cosecha Roja