Los empresarios de colectivos anticipan que pagarán en cuota de los sueldos de los choferes

Mañana continuará la retención de servicio en el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y región metropolitana, en el horario de 8 a 11 y de 14 a 17, confirmó a AIM José Rodríguez, secretario Adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La protesta es en reclamo de una suma adeudada a los trabajadores. En tanto en un comunicado de Buses Paraná, a agrupación de firmas que administra la prestación, adelantó que afectada la recaudación “por las contantes medidas de fuerza, traería como consecuencia la necesidad de ofrecer a los trabajadores el pago parcial de los salarios”, se indicó.

La única comunicación oficial que los choferes de colectivo han tenido por parte de los empresarios ha sido con Javier Arfuch, el gerente zonal de la empresa Ersa Urbano, una de las dos que tienen cargo el servicio de colectivos en la capital provincial y zona de influencias. Según contó a esta Agencia Rodríguez, de UTA, el empresario le dijo que no tenían el dinero para pagar los 2.500 pesos que le adeudan a los choferes, y por lo tanto este jueves continuará la retención de servicios en dos turnos. “No se ha hecho efectivo el pago, no se ha deposito en las cuentas de los trabajadores”, esgrimió el sindicalista para sostener además que desde ninguna dependencia de gobierno tampoco se han comunicado para saber de la situación, en el segundo día que se lleva adelante esta medida de protesta.

“Queremos que nos paguen lo que nos corresponde, por lo que hemos trabajado. A los empresarios en este momento no le creemos nada, no sé qué es lo que pretenden. Trbajaron todo el mes, recaudaron todo el mes. Yo no me puedo meter en la economía de las empresas, pero si no pueden pagar estos 2.500 pesos que nos deben, no sé qué van a hacer el viernes cuando vence el pago de sueldos de septiembre”, lazó el secretario Adjunto de UTA.

Por otra parte, en un comunicado que se dio a conocer esta tarde, la unión de empresas que tiene a cargo el transporte urbano de pasajeros, Buses Paraná, informó “que desde el día de ayer pueden verse afectados los servicios normales de transporte urbano. Un nuevo conflicto es planteado por UTA Paraná. Esta vez se esgrime como razón que la Secretaria de Trabajo de la Nación dictó una resolución donde se establecieron pautas salariales que impusieron entre otros pagos por única vez para las empresas del interior. Fatap, la organización que representa a las empresas, desconoció la facultad de la Secretaría para obligarla en esos términos, y por esto, presentó un recurso ante el Ministro de Producción y Trabajo que aún no está resuelto, motivo por el cual todavía los pagos no tienen fuerza definitiva y por lo tanto no son obligatorios”, se excusó.

En una misiva dirigida a los usuarios, planteó que “los ingresos del sistema corno hemos adelantado muchas veces no permiten afrontar un pago de estas características, dado que ni aún con la actualización tarifaria y las transferencias realizadas, pueden cubrirse los costos operativos. Esta situación ha sido reconocida por la Provincia. el Municipio, la Secretaria de Trabado y el mismo sindicato. La crisis del sector continua, se profundiza, con incrementos como los del combustible por lo unto es difícil mantener la operación normal y el pago de los salarios en término; así como los pagos adicionales resueltos sin la participación de las empresas. Las constantes medidas de fuerza por parte de la entidad sindical, motivadas en circunstancias menores que podrían resolverse mediante acuerdos previos solo contribuyen a ahondar la crisis, al evitar la generación de los ingresos necesarios para hacer frente al inminente vencimiento de los compromisos salariales previstos para el mes en curso. Es por ello que. ante la negativa de la concedente de generar recursos por las vía de compensaciones complementarias sobre el déficit formalmente reconocido por esta y ante la imposibilidad de obtener recursos por la vía de la normal recaudación del sistema afectado por las contantes medidas de fuerza, traería como consecuencia la necesidad de ofrecer a los trabajadores el pago parcial de los salarios previsto para el 4to día hábil de mes de octubre, mediante un cronograma de pago que, en su caso, será presentado ante la Autoridad de Aplicación Laboral”, adelantó en una decisión que avizora la profundización del conflicto.

Por último, las empresas informan “que tomarán las medidas disciplinarias correspondientes con el personal que ha adoptado estas ilegales medidas. Por lo tanto pedimos disculpas, y como siempre las empresas estarán dispuestas a hacer su mejor esfuerzo para prestar el servicio”.