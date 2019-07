Los pañuelos verde y celeste quedaron habilitados en las boletas electorales

Print This Post

La Cámara Nacional Electoral dictaminó en contrario a la jueza Servini de Cubría y las boletas de agosto ya podrán lucir los pañuelos a favor de la legalización o a favor de la interrupción del embarazo en la clandestinidad.

Finalmente el debate por el aborto se metió en las boletas para las próximas elecciones. La Cámara Nacional Electoral habilitó a los partidos políticos a que lleven en las boletas imágenes de pañuelos verdes o celestes, que representan a quienes están a favor de la legalización o de la clandestinidad del aborto.

Con esta decisión, el tribunal electoral revocó un fallo de la jueza María Servini de Cubría que había prohibido cualquier “simbología que exprese alguna de las posturas antagónicas” sobre este debate. La Cámara, sin embargo, expresó que no afecta las disposiciones legales que se inserten “fotografías de candidatos o candidatas, en colores o en blanco y negro, las que se ubicarán en el tercio central de la boleta”. Con esta frase habilita, sin indicarlo directamente, la utilización de los pañuelos verde y celeste.

La decisión de la Cámara Electoral abarca a todo el país, a diferencia de la anterior en contrario de la jueza Servini de Cubría, que sólo regía para la ciudad de Buenos Aires. El partido Demócrata Cristiano, que pretendía utilizar la imagen de un feto en su boleta, apeló la decisión de Servini de Cubría, argumentando que “la imagen en nada afecta a la contienda electoral” y que el feto es “un bebé por nacer” que representa un símbolo del partido con su oposición histórica a la legalización del aborto. Justamente en este caso la Cámara opinó igual que Servini.

Pese a su decisión de permitir los pañuelos, la Cámara determinó que el Partido Demócrata Cristiano no podrá llevar la imagen del feto, porque se trata de una figura que no está autorizada, en sus palabras, “excluye la posibilidad de incorporar en las boletas nombres o atributos que la agrupación política no esté autorizada a utilizar en el distrito en el cual se presenta”.

Dos partidos que llevan la imagen verde, son el FIT con Miriam Bregman y el MAS mientras que el Demócrata Cristiano podrá llevar el celeste y la frase “Salvemos la dos vidas.

