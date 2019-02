Los periodistas enlodados por las maniobras de D’Alessio

Connect on Linked in

El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla sostuvo en su resolución que el espía imputado ostentó sus vínculos con medios de comunicación para extorsionar a Pedro Etchebest.

El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla no tiene dudas de que Marcelo D’Alessio realizó maniobras de espionaje para extorsionar al productor agropecuario Pedro Etchebest y convencerlo de pagar un soborno para no ser mencionado en la causa de los “cuadernos de las coimas”. En su fallo del lunes 25 de febrero, el juez dictó la prisión preventiva al supuesto abogado y especialista en narcotráfico, y lo acusó de asociación ilícita por extorsión. Entre algunos de los puntos destacados de la extensa resolución, el magistrado sostuvo que el imputado hizo “gala y alarde de sus múltiples vínculos” con medios de comunicación y periodistas con Etchebest para presionarlo a que le pagara una coima. Según el magistrado, son cuatro los periodistas que quedaron involucrados en esas maniobras: el conductor de GPS, Rolando Graña; el periodista de Clarín, Daniel Santoro; el conductor de A24, Eduardo Feinmann; y el periodista de Canal 13, Rodrigo Alegre.

“Lo que se pretende poner de resalto es el mecanismo de espionaje ilegal mediante el cual, D’Alessio —junto con otras personas posiblemente ligadas a agencias de inteligencia— logra su objetivo en coordinación con otros actores cuya responsabilidad o no dependerá del grado de conocimiento que pudieran tener acerca de la maniobra de espionaje en la que se los hacía participar —en este caso, Rolando Graña, Daniel Santoro, Eduardo Feinmann y Rodrigo Alegre—”, señaló Ramos Padilla. No obstante, el juez de Dolores precisó que no tiene conocimiento de cuál es el grado de implicación de los periodistas: “Para que quede claro, no se pretende aquí tampoco cuestionar la actividad investigativa del periodismo sino solamente resaltar el nivel de coordinación entre todos los actores, cada uno en su rol específico para lograr un fin. Se deberá evaluar e indagar, en cada caso concreto, el grado de conocimiento que pudieran tener cada uno de los actos del plan ilícito que llevaba adelante D’Alessio con la posible anuencia del sr. Fiscal”, argumentó. Santoro es nombrado en la resolución judicial quince veces, mientras que Feinmann, Alegre y Graña aparecen en tres ocasiones. El primero está mencionado como operador mediático judicial en la denuncia que presentó Etchebest.

Ramos Padilla cita una conversación entre D’Alessio y el empresario agropecuario en la que el supuesto abogado muestra su relación con el conductor de A24: “Le anuncia además a Etchebest, haciendo gala y alarde de sus múltiples vínculos, que a las 20.30 hablará en el programa televisivo del periodista Eduardo Feinmann y le envía una captura de pantalla del intercambio de mensajes con quien se encuentra registrado en su teléfono como ‘Feimann X’”. “En efecto, esa misma noche Marcelo D’Alessio fue presentado en el noticiero nocturno conducido por el referido periodista en el canal A24 para hablar sobre las presuntas maniobras de lavado de activos en Pdvsa Argentina que había denunciado Gonzalo Brusa Dovat. Nuevamente envió a Etchebest una fotografía ilustrativa. Al día siguiente debían viajar a Mar del Plata en busca del dinero exigido al denunciante, encuentro que sería dos veces postergado”, especificó el magistrado. “Así culmina la ‘operación exitosa’ de D’Alessio en este caso para la que utilizó toda su experiencia, sus vínculos con periodistas que —con conocimiento o no— de la maniobra previa y el Fiscal Carlos Stornelli —que si la conocía—, pudo concretar, a través de la inteligencia previa y la información sensible que había obtenido sobre su vida privada, la composición de su familia, su domicilio, sus antecedentes laborales que poseía, relacionada con el declarante, y la operación psicológica coactiva de “ablande” para “convencerlo” de declarar”, expuso el juez. Perfil trató de contactarse con Feinmann. pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El magistrado también indicó, en otro párrafo, la relación entre el imputado y el periodista de Clarín: “Fariña dijo sobre D‘Alessio que en aquella ocasión se ufanaba de tener vínculos con la DEA y organismos internacionales por su conocimiento en materia de narcotráfico y que puntualmente, en cuanto a los muchos periodistas que decía conocer, se refirió a Daniel Santoro, Luis Gasulla y Alejandro Fantino”. El juez también citó al empresario Gonzalo Brusa Dovat, quien aseguró: “D’Alessio ‘me dijo que ‘siguiendo los protocolos de la DEA’ yo debía formalizar una denuncia ante el fiscal Stornelli, y luego prestarme a entrevistas para el diario Clarín, Todo Noticias (TN) y América 24. Y que si lo hacía así, mi familia y yo íbamos a estar protegidos por la DEA’”. Otro de los textuales que usó el magistrado es: “Hacia el fin del almuerzo -continuó Brusa- D’Alessio propuso que el primer periodista que me entrevistara fuera Daniel Santoro, de Clarín’“. Santoro fue consultado acerca de las menciones sobre su persona en la resolución: “Yo hice mi trabajo periodístico”, sostuvo a este medio, y destacó que D’Alessio era una fuente como la que puede tener cualquier periodista. Asimismo, calificó al fiscal Carlos Stornelli como “impecable” e “incapaz de recibir un soborno. Él tenía a su cargo la causa Enersa y yo le pregunté si le interesaba recibir a este abogado que tenía información. Él le tomó testimonio y mandó la causa a sorteo, como corresponde, entonces para mí, el fiscal es impecable e incapaz de recibir un soborno. Lo conozco desde la época de la causa de la venta ilegal de armas a Croacia. No tengo ninguna sospecha sobre Stornelli”, manifestó el periodista. En el caso del el periodista de Canal 13, Ramos Padilla señaló que “Brusa Dovat sería llevado por D´Alessio a Canal 13 a otra entrevista televisiva con el periodista Rodrigo Alegre. También envía videos a Etchebest mientras se hallaba presente allí. La entrevista fue difundida el día 5 de febrero en el programa ‘Telenoche’”. Se intentó comunicar con Alegre, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota. Brusa Dovat sería llevado por D´Alessio a Canal 13 a otra entrevista televisiva con el periodista Rodrigo Alegre. Entre los textuales de Brusa, hay otro en el que habla del periodista Rolando Graña, sobre quien Ramos Padilla aseveró que “lo citó en su productora, sobre la calle Humboldt, en Las Cañitas y que dicho encuentro fue breve”. Perfil se contactó con Graña quien negó tener ningún tipo de implicación en las maniobras delictivas de D’Alessio. “Me parece que el juez está en una teoría un poco conspirativa”. Sobre D’Alessio, el conductor opinó: “Él era una fuente conocida entre muchos de nosotros, sobre todo en cuestiones de narcotráfico. Yo lo conozco hace tres años pero no sabía ni me imaginaba que podía tener un cosa así”. “Yo no tengo nada que ver con Echebest, con los otros casos, ni siquiera los conocía ni trabajé esos temas, yo solo trabajé con D’Alessio en casos de narcotráfico”, especificó.

