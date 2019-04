Los usos del vinagre de manzana

Print This Post

El vinagre de sidra de manzana ha sido utilizado como poción de curación desde tiempos remotos. Se cree que fue utilizado por Hipócrates, el padre de la medicina avanzada.

Se ha utilizado durante toda la historia, y se sigue utilizando hoy en día para más cosas de las que uno puede imaginar. A continuación encontrará 25 maneras de usar el vinagre de sidra de manzana.

Asegúrese de comprar vinagre de sidra de manzana orgánico para garantizarse que realmente está libre de toxinas, ya que las manzanas son la fruta más contaminada.

Vinagre de Manzana puede cambiar tu vida en el hogar

Neutralizador de olores

Si tiene en su casa un olor desagradable que no desaparece, coloque un poco de vinagre de sidra de manzana en un plato, esto ayudará a eliminar cualquier olor de forma rápida.

Herbicida

El vinagre de sidra de manzana es más efectivo que el glifosato, que es perjudicial. Simplemente mezcle 2 litros de vinagre de sidra de manzana, 1/4 de taza de sal y 1/2 cucharadita de jabón para lavar platos. Matará con eficacia cualquier planta al rociar esta mezcla sobre ellas. Asegúrese de evitar rociar las flores, así como las plantas que quiera mantener.

Limpiador no tóxico

No es ningún secreto que el vinagre es un excelente limpiador. Lo que muchas personas no saben es que el vinagre crudo, sin filtrar, contiene la mayoría de bacterias beneficiosas. Para hacer su propia solución de limpieza, simplemente mezcle a partes iguales una cantidad de agua y otra de vinagre de sidra de manzana. Mantendrá su hogar libre de suciedad, bacterias y toxinas. No se preocupe por el olor a vinagre ya que desaparecerá por completo cuando seque.

Vinagre de manzana en la belleza y la higiene

Limpiador facial

Debido a las cualidades antibacterianas del vinagre de sidra de manzana, es perfecto para la limpieza de casi todo, incluso como limpiador facial. También ayuda a equilibrar los niveles de pH de la piel.

Diluya un poco de vinagre de sidra de manzana con agua y luego aplíqueselo en la cara con un algodón.

Elimina moratones

Después de un golpe o en un moratón aplíquese un poco de vinagre de sidra de manzana. Actuará como un agente anti-inflamatorio y hará que desaparezca el color morado.

Elimina el mal aliento

Usar el vinagre de sidra de manzana como enjuague bucal y para hacer gárgaras simplemente ayudar a eliminar el mal aliento de la boca, ya que mata las bacterias que causan el mal aliento.

Cabello suave y brillante

El vinagre de manzana usado como enjuague semanal es magnífico para el pelo. Hace que el cabello esté brillante y suave. También puede ayudar a equilibrar el nivel de pH del cuero cabelludo. Mezcle 1/3 taza de vinagre de sidra de manzana con 4 tazas de agua y enjuáguese el pelo con esta mezcla después del champú, luego enjuague con agua fría. Si tiene problemas de caspa rocíese el cuero cabelludo con una mezcla a partes iguales de vinagre de sidra de manzana y agua dos veces por semana, colóquese una toalla en la cabeza durante una hora, y después lávese el pelo como lo hace habitualmente.

Desodorante

Numerosos desodorantes son malos para su bienestar. El vinagre de manzana puede ayudar a combatir el olor que causan las bacterias, y no contiene toxinas que causan cáncer. Basta con aplicar un poco de vinagre de sidra de manzana en las axilas. El olor desaparecerá en cuanto seque.

Blanqueador de dientes

Haga que sus dientes estén brillantes enjuagándoselos con vinagre de sidra de manzana diluido en dos partes de agua. A continuación cepílleselos como siempre. El poder del vinagre de sidra de manzana también luchará contra las bacterias.

Elimina el mal olor de los pies

Si no lo sabe todavía, el vinagre de sidra de manzana ayuda a deshacerse de los malos olores, dondequiera que estén. Si le huelen los pies, pruebe este remedio. Limpie sus pies y los dedos con una toalla empapada en vinagre de sidra de manzana. Su poder equilibra el pH de la piel de los pies y elimina el olor.

Vinagre de manzana en los alimentos

Hornear

Añada vinagre de sidra de manzana en su bandeja del horno. Ayuda a que no se peguen las galletas, los pasteles y otros alimentos que hornee.

Sopas

Trate de añadir vinagre de sidra de manzana a las sopas. Les dará un punto de sabor.

Zumo

Consumir vinagre de sidra de manzana sin filtrar puede beneficiar mucho a la salud. Trate de añadirlo a los zumos o batidos si no le gusta tomarlo solo.

Salsas

Pruebe a añadirlo a sus adobos y salsas.

Ensaladas

Bata un poco de vinagre de sidra de manzana, aceite de oliva y añada lo que más le guste (ajo, mostaza, cítricos, miel, etc.) para hacer un delicioso aliño para sus ensaladas.

Vinagre de manzana y la salud

Perder peso

El consumo de vinagre de sidra de manzana puede ayudar a sentirse más lleno, lo que ayudará a comer menos. Una investigación ha demostrado además, que el ácido acético, presente en el vinagre de sidra de manzana, frena la acumulación de grasa. En el caso de que el sabor sea demasiado potente como para tomarlo solo, trate de añadir el vinagre de sidra de manzana a los zumos, aderezos para ensaladas, así como en el agua.

Desintoxicación / Limpieza

El vinagre de sidra de manzana puede desintoxicar el cuerpo. También podría ayudar a mejorar la circulación y a desintoxicar el hígado. El ácido del vinagre de sidra de manzana se puede unir a las toxinas y podría ayudar en la desintoxicación. El contenido de potasio en el vinagre de sidra de manzana ayuda a desprenderse del moco del cuerpo y limpia los ganglios linfáticos, esto también ayuda en la eliminación de toxinas.

Dolor de garganta

Haga gárgaras con una mezcla a partes iguales de agua caliente y vinagre de sidra de manzana a la primera indicación de un dolor de garganta, y repita esto cada hora.

Picazón o quemaduras por el sol en la piel

Basta con aplicar vinagre de sidra de manzana en el área afectada. También funciona con las picaduras de insectos, hiedra venenosa o medusas.

En cuanto a la piel quemada por el sol, sumergirse en un baño con 1 taza de vinagre de sidra de manzana ayudara a calmar el dolor.

Aumento de energía

Tomar una botella de agua con un chorrito de vinagre de sidra de manzana le dará un impulso de energía, debido al potasio y las enzimas que contiene.

Sólo tiene que añadir un poco de vinagre de sidra de manzana a un vaso de agua para evitar la fatiga del ejercicio, por ejemplo. Los aminoácidos del vinagre de sidra de manzana luchan contra la acumulación de ácido láctico que puede sucederse después del ejercicio.

Prevención de la Diabetes

Múltiples estudios han demostrado una correlación entre el vinagre de sidra de manzana y los niveles de azúcar en la sangre. En un estudio, los participantes tomaban dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana antes de acostarse y disminuían el azúcar en la sangre entre un 4 y un 6 % cuando despertaban. Esto se debe al efecto antiglicémico del vinagre de sidra de manzana.

Baja el colesterol

Un estudio realizado con ratas demostró que las ratas que habían recibido vinagre de sidra de manzana tenían niveles más bajos de colesterol que las que no lo habían recibido.

Despejar los senos paranasales

El vinagre de sidra de manzana ayuda a despejar los senos paranasales debido a su efecto antibacteriano, que evita la infección de sinusitis. Tome un poco de agua con vinagre de sidra de manzana para respirar mejor.

Ayuda digestiva

Si padece de problemas de estómago, mezcle vinagre de sidra de manzana con agua o zumo para ayudar en gran medida a asentar el estómago. Es el poder antibiótico y antibacterias del vinagre de sidra de manzana los que ayudan a sentirse mejor.

Algunos dicen que la pectina que hay en el vinagre de sidra de manzana también es buena para los espasmos intestinales.

Elimina verrugas

Empape un algodón en vinagre de sidra de manzana y cubra la verruga. Deje actuar toda la noche y repetir cada noche hasta que la verruga desaparezca.

