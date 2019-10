Luego de dÃ©cadas, Sierra Pintada comienza a ser remediada

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía de la Nación, Julián Gadano, ofreció detalles del proceso. En el inicio de los trabajos estarán presentes el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro Martín Kerchner y el secretario de Ambiente provincial, Humberto Mingorance.

La extracción de uranio fue una gran fuente de recursos económicos para el país y, en el caso de Mendoza, para San Rafael.

En nuestro departamento se desarrollaba el proyecto minero Sierra Pintada, que dejó de funcionar hace un largo tiempo, y era necesario hacer la remediación del suelo.

Este proceso finalmente iniciará hoy. En el inicio de los trabajos estarán presentes el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; y el secretario de Ambiente provincial, Humberto Mingorance.

Para conocer en detalle este trabajo, dialogamos en FM Vos (94.5) con Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía de la Nación.

«Hace tiempo que en Argentina se dejó de extraer uranio básicamente por una cuestión económica. En San Rafael empezaremos la primera etapa de remediación de los pasivos ambientales y el objetivo central es mejorar la calidad de agua de cantera», reconoció el funcionario nacional.

«Se hace un tratamiento de extracción de minerales del agua de cantera, buscando sacar los residuos sólidos para enviarlos a fábricas ubicadas fuera de la provincia», añadió Gadano.

El subsecretario de Energía Nuclear no supo especificar el tiempo que demorará esta remediación, pero aclaró que serán «varios años».

El proceso que comenzará en San Rafael para tratar esta limpieza de pasivos viene a saldar una deuda con la comunidad sanrafaelina, que hace mucho esperaba una solución de este tipo.

«Hay gente trabajando hace tiempo en este tema, que viene a saldar una deuda con los sanrafaelinos. Somos un país federal y las provincias son dueñas de las tierras. La actividad minera no es mala pero hay que ser conscientes del control que debe existir para que la población no pague el costo», agregó.

Por otro lado, Julián Gadano reconoció que por el momento no se retomará la actividad en el país: «en el corto plazo no está previsto extraer uranio en Argentina», declaró el funcionario.

La actualidad del uranio

«El uranio es un commodity, como el petróleo, por ejemplo, y se negocia en el mercado. Hoy no es negocio extraerlo de Argentina por una cuestión de precio y por eso no hay un plan de trabajo para con este material. Además, no somos grandes consumidores de uranio, serán 200 toneladas al año», expresó Gadano.

Fuente: Diario San Rafael