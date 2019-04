Lula no tiene el dinero para pagar la fianza y seguiría encarcelado

Print This Post

Allegados al ex presidente Lula da Silva están realizando una “vaquita” para reunir los 75.000 dólares de caución que le impusieron para tener salidas transitorias desde septiembre.

Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) votó por reducir la pena de 12 años y once meses que le impusieron a Lula en primera instancia, a ocho años y diez meses.

Por esa razón desde septiembre, al haber cumplido una sexta parte de la condena, podría beneficiarse con un régimen semiabierto: Salir de día y volver de noche a la prisión.

Sin embargo, ello está supeditado al pago de una fianza de tres millones de reales, unos 750.000 dólares, que el ex presidente no tiene, por lo que está en riesgo que pueda acogerse a ese régimen especial.

Según el diario Folha, “abogados y amigos de Lula ya piensan en organizar una ‘vaquita’ para que pague la multa de 3 millones de reales del Superior Tribunal de Justicia”.

No obstante, el abogado que patrocina a Lula, Cristiano Zanin, anunció que va a apelar la decisión del STJ “por entender que el único fallo posible es la absolución del ex presidente Lula porque no cometió ningún delito”.