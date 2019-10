“Machirulo”: Macri graficó la economía con una mujer con tarjeta de crédito y CFK lo cruzó en Twitter

Connect on Linked in

La senadora y candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos Cristina Fernández de Kirchner lanzó la crítica por la red social luego que el Presidente comparar el uso de fondos del Banco Central con el despilfarro con la administración hogareña “de una mujer”.

Tras un breve impasse, Cristina Kirchner volvió a hacer campaña recargada y este martes apuntó contra el presidente Mauricio Macri a quien volvió a acusar de “machirulo”. Fue luego de que el líder del PRO usara como ejemplo a las mujeres y al uso de las tarjetas de crédito para hablar del “despilfarro” de los recursos del Estado. Las declaraciones de Macri fueron durante una entrevista que realizó esta mañana a una radio de Pergamino en la que lanzó críticas al anterior gobierno y al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. “Lamentablemente, el anterior gobierno kirchnerista despilfarrando las reservas del Banco Central, los ahorros y las reservas de gas y de petróleo, hizo como el populismo: hipoteca el futuro para vivir el presente. Y después, cuando se acaba, se acaba”, comenzó el mandatario.

Y continuó: “Es como le das las administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta. Usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa”. El comentario generó repudio en redes sociales, pero la reacción más llamativa fue la de la candidata a vicepresidenta: “Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo”, escribió Cristina Kirchner en Twitter y acompañó su comentario con una nota del portal A 24.

No es la primera vez que la ex presidente califica al Macri de “machirulo”. En mayo de 2018, previendo el impacto de los tarifazos aplicados por el Gobierno de Cambiemos, el peronismo impulsó en el Congreso una ley para frenar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. En este marco, el primer mandatario hizo una cadena nacional para pedirle a los legisladores que no frenen las alzas y le pegó directamente a la actual senadora y candidata. “Las leyes mágicas que proponen bajar las tarifas a diciembre del año pasado suena bien, ¿pero de dónde sacamos la plata?” se cuestionó y agregó: “Les pido a los senadores y gobernadores peronistas que no se dejen llevar por las locuras de Cristina”, dijo.

En aquel momento, la respuesta de la ex presidenta también fue breve y contundente: “Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”, sentenció en Twitter.

Fuente: Perfil.