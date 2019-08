Macri aseguró que no habrá más cambios de Gabinete

Print This Post

El presidente Mauricio Macri respaldó a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y aseguró que no habrá más cambios en su equipo de ministros hasta el final de su mandato.

“Yo le doy mucho valor al equipo y creo que siempre hubo críticas sobre le jefe de Gabinete. Es una forma de criticar al Presidente sin hacerlo y yo lo asumo de esa manera, acepto las críticas”, evaluó.

En un extenso reportaje realizado en un seminario organizado por el Grupo Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el jefe de Estado calificó la derrota en las primarias como un “palazo” y se mostró esperanzado en poder revertir el resultado de cara a las elecciones generales de octubre.

“Sigo pensando que en una segunda reflexión la bronca va a ser compensada con una visión de presente y de futuro distinta”, señaló ante un panel integrado por los periodistas Eduardo Van der Kooy, Ricardo Roa y Daniel Canedo.

A lo largo del reportaje, Mauricio dio amplias definiciones sobre la coyuntura económica y política:

Las causas de la devaluación

El mandatario volvió a realizar una interpretación similar a la conferencia que realizó el lunes pasado, después de la abrupta devaluación del peso al conocerse la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Hubo una Argentina el viernes y otra el lunes”, afirmó Macri sobre aquellos días de inestabilidad financiera. “El domingo a la noche ya sabía que iba a pasar eso. Me dolió en el alma, porque ese dólar alto es más inflación y más perjuicio para los argentinos”.

En esa línea, apuntó que Alberto Fernández y el Frente de Todos “no se puede hacer el distraído como que en los últimos 12 años no gobernó y tiene que reconstruir confianza”.

“Tiene que tener esa responsabilidad de bajar esos miedos, de reducir esa desconfianza que generan las historias que cada uno tiene. Frente a eso uno no puede enojarse, y ellos tienen que tomar posiciones más claras”, consideró.

La derrota en las PASO

“Quiero recoger el guante del cimbronazo, antes que presidente soy una persona. Fue un palazo, por el resultado y por lo sorpresivo. Hoy estoy bien, trabajando, el domingo di la cara, el lunes también”, dijo el presidente al ser consultado sobre cómo vivió la experiencia.

Sin embargo, se mostró optimista de cara a las elecciones generales de octubre, al afirmar que en 2015 las PASO también “las perdió por 15 puntos en el 2015”.

La inflación

Mauricio Macri dio su visión sobre el motivo durante su mandato no pudo reducir la inflación aunque descartó que haya sido un error de “diagnóstico”.

“Mirando en retrospectiva fui demasiado ambicioso con las metas que nos pusimos. En 80 años hubo 62 por ciento de inflación promedio. Subestimamos los problemas ocultos de la Argentina y la falta de consenso que todavía había; creo que se avanzó en un eje central que es el equilibrio fiscal”, consideró.

“Creo que el programa que iniciamos estaba dando resultados. Estábamos llegando a una inflación mayorista largamente debajo de 2 por ciento por mes, pero la disrupción política del fin de semana volvió a abrir el escenario”, agregó.

E insistió: “La política monetaria seria es lo que te lleva a combatir la inflación, es el mismo libro que usaron otros países que le fue bien”.

Alberto Fernández y el “silencio” de Cristina Kirchner

“Me alegro que la actitud de Alberto sea de moderación, pero el único que habla es él”, sostuvo el mandatario presidencial. Sin embargo, apuntó sobre la ausencia de definiciones de la candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Kirchner, sobre cómo sería un eventual futuro gobierno.

“La mayoría de los votos son de Cristina Fernández de Kirchner. Es importante que escuchemos su visión del momento actual, su visión de futuro. Si no, todos sentimos que hay algo que desde el silencio no da tranquilidad. ¿A ustedes les da tranquilidad el silencio? A mi siempre me ha gustado dar la cara, aunque algunos digan que practico el sincericidio (sic)”, interpeló.

Las elecciones de María Eugenia Vidal

“Mi responsabilidad (en la derrota en la Provincia de Buenos Aires) es la misma que en cualquier otro distrito. Si alguien puede ganar esa elección es María Eugenia. Se ha visto que tuvimos discusiones internas o externas sobre candidaturas, yo dije que voy con María Eugenia porque siempre creo con ella, esta es la realidad”.

La campaña electoral

Además, Mauricio Macri pidió a los empresarios que digan “qué herramientas necesitan para crecer y generar trabajo” y reconoció que “se subestimó la inflación, pero el programa que iniciamos estaba dando resultados”, durante el seminario.

“Todos queremos que la heladera de los argentinos esté llena, me involucré en política porque cada argentino pueda prever. Ahí es donde tenemos que decir el cómo lo queremos lograr”, opinó.

Infobae