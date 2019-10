Madryn tiene el parque eólico más grande

Print This Post

Está en Madryn y demandó 320 millones de dolares. Tiene 62 aerogeneradores y puede abastecer a 330.000 hogares.

Aunque los proyectos de energías renovables pueden complicarse a futuro por falta de financiamiento, se siguen poniendo en marcha aquellos qua ya venían fondeados de antes. Es el caso del parque eólico Madryn, en Chubut. Genneia obtuvo la autorización de la mayorista Cammesa para ponerlo en funcionamiento.

Con una inversión de 320 millones de dólares, será el mayor parque eólico del país, con 62 aerogeneradores. Puede abastecer al equivalente a más de 330.000 hogares, según datos de la compañía.

La primera etapa de Madryn se inauguró hace menos de un año, con una capacidad de 70 megavatios (MW). Ahora, en esta segunda etapa, se alcanzaron los 150 MW.

Madryn es el cuarto activo eólico de Genneia en Chubut, donde tiene en operaciones los parques eólicos Rawson (108 MW), Chubut Norte (28MW) y Trelew (50 MW); y proyectos en desarrollo por más de 160 MW. El llamado “Nodo Madryn” posee una capacidad instalada total de 410 MW. Genneia ya desembolsó 400 millones de dólares en Chubut. Con Río Negro, Buenos Aires y San Juan, alcanza los 1.000 millones de dólares en el período 2018-2020. En total, son 10 parques.

En los parques eólicos las palas de los molinos, enormes, van girando, casi en silencio, impulsadas por el viento. Desde el piso no se escucha nada. Los aerogeneradores captan ese movimiento y lo transforman en electricidad, a través del uso de una tecnología especial. Ya no es una fuente de energía sólo vistoso para una película: en un día de buen viento, cada cinco vueltas de un parque de 30 aerogeneradores se produce la energía eólica suficiente para fabricar una pick up. ​Al menos, en el parque Manantiales Behr de YPF, también en Chubut.

