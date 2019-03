Maradona reconocerá a tres hijos en Cuba

Print This Post

Matías Morla confirmó que Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba. El abogado dijo que aunque el Diez no los reconoció legalmente aún, cuando viajen a la isla el ex futbolista irá a tribunales.

“A los hijos de Maradona los respeto, tanto a Jana, como a Junior, como a los chicos de Cuba, a Dalma y a Gianinna, porque son hijas de Diego”, sorprendió el abogado en diálogo con Nosotros a la mañana.

De inmediato, Fabián Doman y los panelistas del ciclo indagaron sobre el comentario que Morla había hecho casi al pasar: “¿Cómo los chicos de Cuba? Tenemos a Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y acabás de agregar ‘los chicos de Cuba'”.

Muy seguro, continuó: “Son tres, tres con los que hablo yo” y ante la sorpresa de todos que le repreguntaron, insistió: “Sí, son tres con los que hablo”.

Aún no están reconocidos formalmente: “Falta una charla mía con Diego, a la fecha no, pero él se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo”, agregó.

Luego contó que son tres chicos de dos mujeres diferentes y Tomás Dente dijo que uno de los chicos tendría 18 años y viviría en las afueras de Varadero.

El Diez viajó a Cuba por primera vez en el 2000 para iniciar un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas. Aunque con varias intermitencias, el ídolo deportivo estuvo en el país centroamericano hasta el 2005.

Hace un tiempo, al ser consultado sobre si Maradona podría tener más hijos que los conocidos hasta el momento, Morla había adelantado: “Le tengo miedo a Cuba. Ojalá sea uno… él estuvo mucho tiempo allá, estaba soltero y se portó mal”.

De esta manera, Diego tendría en total ocho hijos, de seis mujeres diferentes y de tres nacionalidades (un italiano, cuatro argentinos y tres cubanos). Incluso la misma Gianinna ironizó en las redes: “Faltan tres para el equipo de once, tú puedes hacerlo”.

Apenas se supo la noticia, Diego Junior dijo en Nosotros a la mañana: “No sabía nada de eso pero yo mantengo lo que dije siempre: son mis hermanos y no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran de esto, no tengo problema, como siempre”.