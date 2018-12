Más de 200 personas recordaron el Argentinazo en Paraná

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Congregados en la plaza 20 de diciembre del parque Humberto Varisco, y bajo una persistente lluvia, más de 200 personas conmemoraron el 17º aniversario del estallido social que terminó con la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, registró AIM. Del acto participaron organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, y familiares, amigos y vecinos de José Daniel Rodríguez, Romina Iturain y Eloísa Paniagua, asesinados en la capital entrerriana en diciembre de 2001 a manos de la represión policial.

El acto tuvo momentos para la lectura de un documento multisectorial, entregas de ofrendas florales a los familiares, y duros cuestionamientos a los presuntos responsables políticos de las tres muertes: El ex gobernador Sergio Montiel, el ex ministro de Gobierno Enrique Carbó y el ex jefe de policía Victoriano Ojeda.

Distintas agrupaciones políticas y sociales se hicieron presentes. Silvia García, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Entre Ríos dijo a esta Agencia que “un año más como hace 17, estamos aquí para recordar a los tres compañeros que fueron asesinados en esos días y queremos hoy entregar la ofrenda floral con el nombre te las tres personas fallecidas”.

También estuvo presente Daniela Vera, integrante del partido del trabajo y del pueblo quien reflexionó sobre la fecha: “El pueblo sigue en la calle exigiendo justicia por las víctimas de la provincia de Entre Ríos, de las cuales una se llama José Daniel Rodríguez y ha sido parte de una organización hermana nuestra nuestra, la CCC, y cuya cuya muerte no ha tenido justicia todavía”.

En este sentido, vera se refirió el 20 de diciembre como “un momento histórico y álgido de lucha donde el pueblo pudo pararse y organizarse expulsando a 6 presidentes, y no por rebeldía sino porque se consiguieron cosas como la suspensión del pago de la deuda externa y también una gran cantidad de planes sociales en medio de la situación económica tremenda”.

También desde Agmer se destacó el aniversario del 20 de diciembre: “Ponemos todo en la balanza no solamente la situación de crisis, hambre y represión que sufrimos sino también la forma en que los trabajadores y sectores populares no organizamos. La asamblea, el piquete, la multisectorial como órgano de doble poder, junto a la voluntad firme de no delegar nada, fueron brasas del argentinazo que a la clase dominante le costaron mucho tiempo apagar”.

Por otro lado, el militante Martín Serur dijo que “el 2001 fue una lucha justa del pueblo, que reclamaba la resolución de los problemas y las necesidades básicas por un país distinto”. También agregó que el argentinazo fue “un grito de mucha bronca que todos el pueblo que salió a dar batalla por otro tipo de país”.

Finalmente Esteban Olarán, referente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), dijo qué después de 17 años “seguimos recordando y reivindicando la rebelión popular que se dio en 2001 en todo el país” y que en esas jornadas “el pueblo no sólo pudo sacar a un presidente sino que ayudó a modificar condiciones políticas y de vida concretas de la gente”.

“Seguimos creyendo que cuando el pueblo se moviliza puede hacerlo para dar un gran escarmiento Y en este sentido reivindicamos a quienes cayeron no sólo aquí sino en todo el país, como el caso de nuestro compañero de la CTA, Pocho Lepratti, qué fue fusilado en Rosario, en el comedor donde llevaba adelante su trabajo. Y en cuanto a Romina, Eloísa y José Daniel, no es casual que hayan sido chicos jóvenes, porque representaban a toda una generación que quería un país distinto. Quienes peleamos por memoria verdad y Justicia nos movilizamos en esta fecha que nos exige seguir en Unidad y en la calle”, concluyó Olarán.