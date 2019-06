Massa pide, Alberto Fernández lo piensa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el precandidato a presidente Alberto Fernández, tratan de acordar, una alianza de cara a las elecciones de octubre y en vísperas al cierre de listas. Sin embargo, el acuerdo no será gratis para el kirchnerismo. Según informaron a AIM fuentes cercanas al tigrense, el líder del FR quiere ser primer candidato a diputado nacional por la provincia. También pide la Presidencia de la Cámara baja, en caso de ganar. Pero en la negociación no va solo. Su esposa, Malena Galmarini, debería ser candidata a intendenta de Tigre. No está todo dicho ni cerrado, el escenario es fluctuante y cambia constantemente según las negociaciones. Habrá que esperar las próximas horas para conocer el panorama electoral más acabado.

Un asesor del núcleo cercano a Sergio Massa confió a AIM que el líder del Frente Renovador discute con el precandidato del kirchnerismo Alberto Fernández un acuerdo para postularse como primer candidato a diputado nacional por la provincia o internas presidenciales.

Eso no es todo, quiere que su mujer, Malena Galmarini, sea candidata a intendenta de Tigre. Massa también iría por la presidencia de Diputados en caso de ganar. De todos modos, “puede variar en medio de las discusiones”, aclaró a AIM.

Desde hace días, Massa y Fernández dirimen una alianza para ir juntos de cara a las elecciones de octubre. Este domingo 9 de junio, se produjo un insólito hecho en vivo por televisión. Mientras C5N entrevistaba a Massa desde Chubut, hasta donde había viajado para apoyar a Arcioni, se “cruzó” al aire con Fernández, que estaba en el estudio. Hicieron, entre ellos, una suerte de negociación en vivo. “Vení a Buenos Aires y tomamos un café”, le dijo Alberto a Massa, entre risas.

Nada está dicho. Massa coquetea con un acuerdo, pero desde el círculo cercano al dirigente aseguran que nada está definido.

El sábado 8 de junio, el del Frente Renovador le terminó de cerrar la puerta a Cambiemos, al publicar un duro documento cuestionando la gestión de Mauricio Macri. Hasta ese momento, el gobierno bonaerense e incluso el propio Macri daba a entender que podía haber una colectora con el massismo.