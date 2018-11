MatÃ³ a su ex esposa, a sus dos hijos, a un vecino y se suicidÃ³

Print This Post

Leonardo Andrés Ayala, de 37 años, no podía acercarse a su casa. Su ex pareja lo había denunciado por abusar sexualmente de su propia hija, de apenas dos años, y la Justicia dispuso una restricción perimetral. Sin embargo, esta madrugada violó la medida y desató una masacre.

Llegó hasta la casa de la calle 54, entre 25 y 26, de la ciudad bonaerense de Colón, cuando todos dormían. Así, su ex mujer no tuvo posibilidad de reaccionar antes de convertirse en su primera víctima. La mató a ella y a sus dos hijos.

Él mismo llamó después a la policía pero, cuando los efectivos llegaron, encontraron una escena sangrienta y cinco cuerpos. El agresor también había asesinado a un vecino y, antes que llegaran los oficiales, se había pegado un tiro dentro de la vivienda. Murió en el lugar.

La tragedia impactó fuerte en el pueblo, de no más de 30 mil habitantes. “No se dan estas situaciones acá”, sostuvo Marcelo Bataglia, secretario de Seguridad de Colón. Es por eso que la mujer, a pesar de que había denunciado a su ex pareja, no tenía un botón antipánico.

“Tenemos un sistema de alerta a través de los celulares”, explicó después el funcionario. Es la forma en la que todos están conectados pero, admitió, evidentemente “la víctima no tuvo el tiempo necesario para usarlo”.

El caso quedó en manos de la fiscal Magdalena Brant, que depende del Departamento Judicial de Pergamino.