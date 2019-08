Media sanción al proyecto que preserva el derecho a las fuentes periodísticas

Print This Post

La Cámara de Senadores aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Ley que completa la reglamentación del instituto de habeas data, para preservar las fuentes periodísticas en Entre Ríos, registró AIM. Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación (Setpyc) se destacó la media sanción.

Senadores del justicialismo y de Cambiemos aprobaron por unanimidad la reforma del artículo 64 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, por lo que se reafirma la voluntad de la Legislatura de preservar las fuentes periodísticas.

La defensa del proyecto la realizó el presidente de la comisión de Legislación General del Senado, Lucas Larrarte, quien afirmó que con el texto se da respuesta a los trabajadores de la prensa entrerriana, quienes reclamaron cambios en la Ley de Procedimientos Constitucionales.

“Con esto se aventa cualquier duda respecto de la interpretación o la redacción con el que quedó redactada la nueva Ley de Procedimientos Constitucionales, reafirmando, de alguna manera, que es nuestra intención como legisladores y nuestra voluntad la de establecer un marco jurídico que respete plena y cabalmente la libertad de expresión y la actividad que ejercen quienes se dedican profesionalmente a ofrecer información a la sociedad”, dijo el senador.

En ese marco, apuntó que los cambios no se pudieron realizar en el hemiciclo en la última sesión porque el trámite legislativo no permitía incorporar las modificaciones, ya que el texto venía en revisión de la Cámara Baja. Además, destacó que la comisión de Legislación General aprobó por unanimidad el despacho, omitiendo algunos debates, “para que quede claro que no existe ninguna posibilidad en Entre Ríos de que por medio de la acción de habeas data se puedan violentar garantías constitucionales”.

Por su parte, el presidente del bloque de Cambiemos, Roque Ferrari, aseguró que el proyecto “es importante, ya que la libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y debemos tratarla con los hechos necesarios para que el ejercicio de esa libertad sea garantizado para aquellos que realizan esa loable tarea que son los periodistas”.

“Sabido que el secreto de la libertad de prensa de los medios informantes permite trabajar con la tranquilidad necesaria para evitar cualquier tipo de persecución o apriete que en su momento podría dar lugar como consecuencia de alguna determinada información, por eso en la comisión decidimos aprobar, prácticamente sin discusión, este proyecto de Ley, porque es un aporte sumamente importante para afianzar el sistema democrático, donde el periodismo tenga la tranquilidad necesaria para realizar los trabajos que la prensa tiene que efectuar”, aseguró.

Trabajadores de prensa celebraron la aprobación del proyecto

Por su parte, el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación (Setpyc) destacó la media sanción del proyecto que corrige la Ley de Procedimientos Constitucionales, por el que se reafirma la voluntad de la Legislatura de preservar las fuentes periodísticas.

La secretaria general del Setpyc, Silvina Ríos, aseguró que la media sanción “expone la voluntad de la Legislatura de resguardar la libertad de prensa y, consecuentemente, la democracia, ya que en ningún caso se podrá afectar la base de datos, la fuente de información periodísticas o el secreto profesional”.

En ese sentido, Ríos apuntó que el artículo 64 de la recientemente sancionada Ley de Procedimientos, que reglamenta el instituto del ‘habeas data’, “permite que alguna persona que se pueda ver afectada termine judicializando el tema, intentado presionar a periodistas para revelar sus fuentes, por lo que la aprobación de esta reforma es una reafirmación de la defensa del cuarto poder dela democracia”.

El secreto periodístico “es en defensa de la democracia, ya que es el reconocimiento del derecho del periodista a no revelar toda la información o la manera en que fue conseguida, para proteger a las fuentes, a sí mismo y a su ejercicio profesional”, remarcó la dirigente gremial, quien subrayó que este derecho “es uno de los elementos fundamentales para que el periodista ejerza su tarea con total libertad”.

“Ahora buscaremos reunirnos con diputados para que se le de sanción definitiva al proyecto en la Cámara Baja, ya que es necesario que sea aprobado rápidamente en la Legislatura para evitar posibles presiones sobre los periodistas”, aseguró.