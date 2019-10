Mendoza recuperará el control de Potasio Río Colorado

Connect on Linked in

Mendoza se quedará con lo invertido por la minera Vale en el emprendimiento y podrá buscar un nuevo inversor para reactivar la mina.

La minera Vale le transferirá el control de la mina de Potasio Río Colorado a la provincia. Se trata del fin de una negociación que demandó tres años y por la que se alcanzó un acuerdo para que Mendoza recupere el control del emprendimiento minero y pueda salir a buscar nuevos inversores.

El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, señaló a Noticiero 9: “En el día de hoy hemos firmado un preacuerdo con Vale para proceder a negociar los términos finales de la transferencia de la empresas Potasio Río Colorado a la provincia de Mendoza. Existían diferentes caminos para resolver este problema, arrancamos hace tres años negociando una ingeniería completa para reducir la escala del proyecto y ver si podíamos conseguir un inversor”.

“Ese proceso no tuvo resultados positivos, las inversiones, aún reduciendo las escalas superaban los 2.500 millones de dólares y la situación de Vale no era confortable para un socio que se acercara a invertir. No fue el mejor vendedor de este proyecto y no logró atraer inversores”.“Hace unos seis meses atrás reiniciamos las conversaciones con ellos, reconocieron su incapacidad para traer inversores, solicitaron tiempos más largos y surge esta alternativa en la cual Vale transferir la totalidad de activos a la provincia. Es una mina que tiene 2 mil millones de dólares invertidos, activos intangibles como licencias ambientales que se perderían en el caso de que la provincia avanzase en una cancelación de la explotación”, agregó.

En cuanto al costo que generaría la operación, aseguró que será nulo. “Se transfiere a la provincia sin que la provincia ponga un centavo, parece increíble pero a Vale sostener esta situación le estaba costando desde el punto de vista económico pero también legal, tener un activo sin poder utilizarlo y bajo el riesgo de que la provincia tomase la decisión de avanzar por un camino más escabroso como eliminarle la concesión. Ellos nos transfieren el activo, 80 mil hectáreas de territorio en Malargüe, la construcción hecha, los permisos, las concesiones, los estudios hechos, toda la información geológica, es un activo estratégico para la provincia”.

Idas y vueltas y caída del precio internacional

La minera inglesa Río Tinto vendió la mina a la minera brasileña Vale que anunció que trabajarían unos 3 mil trabajadores en el sur provincial. Cayó el valor del potasio, Vale entró en declive y cerró todo lo que se estaba haciendo en Malargüe. Había invertido alrededor de 2.500 millones de dólares y era un tema a resolver pro los distintos gobiernos de la provincia, Francisco Pérez viajó a China con el proyecto para tentar inversiones.

Vale se retiró, el proyecto quedó trunco y quedaron invertidos 2.500 millones de dólares, los chinos dijeron sí y no y en los últimos tres años y medio Cornejo retomó el camino de los anteriores gobernadores. La provincia estaba a punto de ejecutar el acuerdo con Vale y llevar a tribunales a la empresa para des adjudicar la mina.

“Pero comenzó una negociación que ha demandado tres años y hoy se firmó un acuerdo por el cual en los próximos tres meses, tanto la provincia como Vale van a ponerse de acuerdo en cómo se va a transferir el emprendimiento minero que va a pasar a manos del Estado provincial que va a salir a buscar inversores. Ya hay contactos con los chinos para interesarlos.”

“La situación del mercado del potasio, si bien ha mejorado no es ideal, vamos a seguir trabajando para buscarle un socio al emprendimiento, la provincia le agrega un valor adicional que es la seguridad jurídica, que en manos de la Vale estaba flojita de papeles. La provincia blinda el emprendimiento desde el punto de vista legal y jurídico y resuelve una parte de los problemas que el emprendimiento tiene desde ese punto de vista. Ahora estamos en tratativas con distintos interesados, hay empresas chinas interesadas, también empresas canadienses e inglesas”, cerró el funcionario.

Fuente: Los Andes