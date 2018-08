Milo Lockett expondrá en Concordia.

Print This Post

Con entrada libre y gratuita, el artista plástico chaqueño Milo Lockett realizará una muestra de sus pinturas que invitan a niños y adultos a jugar. Se realizará del 18 al 31 de este mes, en la Fundación Magma, en Concordia. A su vez, el 17 realizará un mural en el hospital Masvernat.

La esposa del gobernador, Mariel Ávila, destacó el “valor en los artístico de dar al otro. Milo Lockett trabaja mucho por causas muy nobles como es la infancia, en hospitales pediátricos y con Unicef. Es lo que más valoro como persona y como artista, que tenga compromiso por la sociedad”.

“Milo es un artista muy comprometido con la sociedad, con la niñez, y realiza intervenciones con respecto a situaciones sociales de inclusión”, valoró Ávila.

En ese contexto, se expondrán diversos cuadros del artista plástico en la Fundación Magma (Alberdi 119), que se podrán visitar los jueves, viernes, sábado y domingo, del 18 al 31 de agosto, y divertirse con los dibujos que remiten a la infancia.

Asimismo, el viernes 17 estará realizando un mural en la sala de espera pediátrica del hospital Masvernat. Esto se suma además a las obras y puesta en valor que está realizando la provincia en el nosocomio.

Crear vínculos con los niños

Milo Lockett es uno de los artistas plásticos más conocidos de Argentina, célebre por sus obras que ser relacionan con los niños, llenas de colores y muchas formas. Eso hace de sus cuadros inmediatamente reconocibles y además crea vínculos con los niños.

En ese sentido, el artista define sus obras “muy emparentado con ellos, hay muchos chicos que simpatizan con mi obra. Se sienten referenciados por la imagen, un imaginario distinto al de otros artistas. De alguna manera se sienten parte. Me suele pasar que se me acerca algún chico y me dice ‘yo dibujo mejor que vos’, y eso para mí es una cosa maravillosa”.

“El público pequeño es el más difícil porque no es fácil de seducir. Pero se siente muy identificado con el lenguaje de esta obra porque hay mucho del arte infantilismo y tiene mucha relación con el arte bruto. Y toda esa situación los acerca mucho a mi obra. Se sienten muy identificados con mis dibujos. Además, sienten que lo pueden hacer mejor. Y eso es algo que a mi obra le juega a favor”, expresó.