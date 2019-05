Mirtha Legrand: “Sospecho que el fin de semana que viene voy a poder conducir mis programas”

Connect on Linked in

Marcela Tinayre se puso al frente de La Noche de Mirtha, el programa que la diva conduce por El Trece los sábados (y mañana hará lo mismo con Almorzando con Mirtha Legrand), ya que continúa haciendo reposo en su casa tras haber sido operada de una brida abdominal la semana pasada.

“Mi mamá está muy bien. Además está espléndida: estoy segura de que está sentada en su casa diciendo: ‘Yo podría estar haciendo el programa'”, aseguró Marcela Tinayre en la apertura de La Noche de Mirtha, al presentarse ante la audiencia de su madre.

Unos minutos después desde el programa se comunicaron con la propia Mirtha, quien le dejó los mejores deseos a su hija y dijo que hasta los médicos que la atienden se mostraron sorprendidos por su rápida recuperación.

“Estoy muy bien, Marcelita. Estoy sentada en un sillón, en mi casa. Me estoy recuperando muy rápido. Me dijeron los doctores que nunca han visto una recuperación semejante, tan rápida”, contó la diva.

Su hija le contó quiénes eran los invitados del programa (Pablo Sirvén, Daniel Filmus, Liliana Franco, Fernando Burlando, Ana Rosenfeld y Aníbal Pachano) y le anticipó que la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO sería el eje central de conversación de la noche. Mirtha le aseguró que sería una emisión “interesantísima”, dijo que la noticia de la fórmula presidencial fue “una bomba” y arriesgó una posible fecha de regreso a la televisión.

“Sospecho que el fin de semana que viene ya voy a estar en condiciones. Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto. Un beso a los invitados, a los oyentes y a todo mi equipo. No tengo palabras para agradecer los llamados y a los que me desearon una pronta recuperación. Fijate que me operaron el domingo a la noche y estoy hablando en mi casa por televisión contigo. Es casi milagroso”, concluyó.

El pasado domingo a la mañana Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio Mater Dei por fuertes dolores abdominales, que venía sufriendo desde unos días antes. Después de realizarle los estudios correspondientes, los profesionales decidieron operarla esa misma noche de una brida abdominal y dejarla internada en el centro médico para seguir de cerca su evolución.

El lunes se publicó el primer parte médico, en el que se indicó que la diva se encontraba “con parámetros estables y buena evolución postoperatoria acompañada por su familia”. En ese sentido, tanto su hija como su nieto, Nacho Viale, contaron que la conductora estaba de buen humor y recuperándose con normalidad.

El miércoles se emitió un nuevo parte médico. En el mismo se indicó: “La Sra. Mirtha Legrand continúa su recuperación en franca mejoría, sin complicaciones, acompañada por su familia. De continuar su evolución médica de modo favorable, en los próximos días se le dará el alta sanatorial”. Mucho se especuló sobre el día del alta, que finalmente fue el viernes a la tarde.

