Misterio por la muerte de una empresaria en Córdoba

Una empresaria fue hallada muerta en su casa de Tanti, Córdoba, y creen que fue asesinada. El cuerpo de Patricia Saad, de 61 años, fue hallado sin vida en medio de un charco de sangre dentro de una vivienda en Chaco al 100.

Saad fue encontrada por una amiga, quien además detectó que una llave de gas de la casa estaba abierta. Inmediatamente llamó a un servicio de emergencias, que confirmó el deceso.

Según El Diario de Carlos Paz, la noticia conmocionó a Tanti, ya que la víctima era la dueña de una conocida empresa dedicada a realizar obras de apertura de calles y arreglo de caminos. La mujer vivía sola y solía alquilar un inmueble ubicado al fondo de su casa a una pareja joven.

El caso fue caratulado como muerte dudosa y según la amiga que la encontró, la víctima había sufrido varios robos y un asalto violento.

“Era muy temerosa de la inseguridad por los robos que había sufrido y si murió durante un robo, era alguien que conocía. Ella nunca hubiese abierto la puerta a alguien que no conocía. No hay luz ni cámaras en el sitio donde vive y necesitamos que se refuerce la seguridad. No queremos que esto quede impune”, reclamó.