Moyano anunció un paro nacional para el 30 de abril

El 30 de abril es la fecha elegida por el Frente Sindical, comandado por el moyanismo, y las CTA para realizar un paro general, que tendrá como eje de protesta las políticas económicas de Cambiemos. La medida contará con el apoyo de los movimientos sociales. En Smata, donde se llevó a cabo el plenario, Sergio Palazzo (bancario) disparó contra la CGT: “Que den la cobertura legal o que digan que están en contra”.

Más de 50 delegaciones llegaron a Belgrano al 600 con una sola idea: ponerle la fecha al paro. Tras el plenario que definió el martes 30 como el día de la medida, en la conferencia de prensa llovieron críticas para la Confederación General del Trabajo. Una de ellas salió de la boca del histórico dirigente Hugo Moyano.

“¿Cuándo es el momento de las medidas de fuerza? ¿Cuándo nos maten? Ahora es el momento”, resumió el camionero. Para Palazzo, “el momento es ahora”, porque “motivos sobran”. En los últimos días se anunció el incremento en las obras sociales, lo cual fue señalado como un triunfo de la CGT.

Una cuenta simple, para propios y extraños, aleja la posibilidad de un quinto paro convocado por la central obrera. “La única negociación es que dejen de maltratar a los trabajadores de la Argentina. Hay que comprometer a los que no se quieran comprometer”, fueron los dardos de Palazzo que apuntaron a Azopardo 802. Para Moyano, “en el gobierno hay hombres y mujeres con una incapacidad total para la función que tienen. Uno lo escucha hablar al Presiente y no entiende lo que le pasa a ese ser humano”.

El presidente de Independiente, que cerró el plenario con sus palabras, tildó a Macri como “un inútil, un incapaz que no sabe por qué está ahí”, al tiempo que consideró que “es lamentable lo que pasa en el país” y advirtió que “la gente se está cagando de hambre”. “Han despedido a más de 50 mil trabajadores en empresas de la industria textil y no reaccionan. ¿Qué están esperando? Los gremialistas están puestos al frente de los sindicatos para defender a los trabajadores”, añadió.

En un comunicado, el Frente destacó cinco puntos “para evitar la desintegración de la patria”: rechazo a todo intento de reforma laboral; cambio de la política económica; retrotraer las tarifas de los servicios al 1° de diciembre de 2017; derogar la reforma previsional y aumentar, de emergencia las jubilaciones y pensiones; defender la producción y mano de obra nacional. En el marco de una estrategia conjunta, las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli anunciaron paro y movilización para el mismo día.

Este viernes resta que ponga fecha la CTA liderada por Ricardo Peidro y Hugo Godoy. “Contala como quieras, pero las CTA somos esto: unidad y lucha. Si no estás acá, estás tirando para el otro carro con Macri”, ironizó Micheli. Las medidas de fuerza se suman a la de los gremios del transporte que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), que la semana pasado llamaron a un paro para el feriado del miércoles 1 de mayo, en reclamo de la actualización del impuesto a las Ganancias.

Pero allí se abre un interrogante. Si bien desde la Catt señalaron que “las decisiones están tomadas y firmes”, el canillita Omar Plaini, referente del Frente, dijo que podrían existir conversaciones con el sector liderado por Juan Carlos Schmid. ¿El propósito? Coincidir en una huelga el martes 30.

El anuncio se difundió al mismo tiempo que en la sede del gremio metalúrgico Smata se producía la reunión del Frente Sindical donde participan regionales de la CGT. El fin es definir un “plan de lucha” en protesta al deterioro de la economía, la inflación, los despidos y la política tarifaria. A las 15 se leerá un comunicado al respecto.

Por su parte, el secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, salió al cruce y le dijo de todo a la Catt, que estipuló un paro nacional para el próximo 1º de mayo (Día del Trabajador)

Moyano, sostuvo hoy que “no es serio” el planteo formulado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que esta semana anunció que parará el 1 de mayo próximo para reclamar cambios en el impuesto a las Ganancias.

Por su parte, el secretario de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández, redobló la apuesta al sostener que el transporte público de pasajeros hará paro todos los días feriados hasta que no se modifique el impuesto. Moyano afirmó que “por lo menos no es serio” anunciar esas medidas de fuerza “días feriados, cuando no trabaja nadie”.

“Yo no entiendo esa forma en la que lo quieren plantear. Son días en los que trabaja sólo el 5 por ciento de la población”, analizó el líder de Camioneros a El Destape radio. Por otra parte, criticó la actitud de los dirigentes de la Confederación en su relación con el Gobierno.

“Ellos dicen que si fuera por Moyano el país estaría parado, yo les digo que si esta CGT hubiera estado en la época de los militares, todavía estarían debatiendo con el Gobierno”, apuntó.