Mujeres poetas en los premios literarios Juan L. Ortíz

Esta noche, a las a las 20:30, en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, se llevará adelante la ceremonia en la que se otorgarán las distinciones al II Concurso Literario Provincial “Juan L. Ortiz”. En la edición que se llevó adelante el año pasado, resultaron ganadoras y con menciones especiales todas mujeres. El jurado otorgó a Mariana Bolzán el primer reconocimiento, y en diálogo con AIM, la escritora señaló que es una oportunidad única para conocerse entre pares y que circulen textos de producciones entrerrianas.

El pasado noviembre se dieron a conocer las obras que resultaron ganadoras en el II Concurso Literario Provincial “Juan L. Ortiz”. Tanto los primeros tres lugares como las tres menciones fueron para poetizas. “Lo llamativo es que fueron seleccionadas seis mujeres”, comentó a esta Agencia Mariana Bolzán, quien resultó distinguida con el primer premio. “Esto también creo habla de una búsqueda y tal vez un clima de época; algo de eso puede haber. Desde ya en los concursos no se saben las identidades hasta que se abren los sobres, pero el hecho que hayan elegido a seis mujeres es por lo menos es llamativo”.

Mariana fue ganadora con el poema “Te vas de mi…”. El 2° premio fue “Serpiente”, de Florencia del Carmen Guzmán y el 3° premio se otorgó al poema “Todo es…”, de Natalia Noemí Damadian. La menciones especiales que otorgó el jurado compuesto por Lisandro González, Javier Cófreces y Hugo Luna fueron para “Desilusión” de Manuela Marta Maciel; “Uno” de Silvia Inés Allois; y “Bicho del agua” de Rocío Lanfranco.

Conocerse

Bolzán contó que el reconocimiento fue algo inesperado y le representa “una gran alegría, porque fueron casi 90 poetas de toda la provincia que se presentaron de toda la provincia en el concurso. Que mi texto haya sido elegido primero fue una inmensa sorpresa y después mucha alegría. Una escribe habitualmente, y sobre todo yo que no he editado aún libros largo los textos a las redes, y por ahí hay algún intercambio y devolución, pero esto es una mirada que la da cierta legitimidad a lo que escribe”, reconoció.

Por último, destacó que “los concursos no se terminan en ese galardón, ese reconocimiento en sí mismo, el premio, si no que un poco contribuye a hacer circular la poesía y a quienes estamos escribiendo en este momento en la provincia. Hacer circular y vincularnos, leer y conocer otros poetas que si no fuera a través de esto no nos conoceríamos. Porque reconozco que hay una voz poética de esta generación que tiene cosas para decir. Que está diciendo cosas a través de la poesía. Muchas gente joven, de 20, 30 y 40 años escribiendo poesía, y hay un común denominador entre todos y todas. Y los concursos son para eso, para hacer circular y visibilizar la palabra de esta manera, descontando por su puesto el reconocimiento que siempre es lindo tener”.