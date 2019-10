Multitudinaria marcha en Londres para pedir un nuevo referÃ©ndum sobre el Brexit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

“Este nuevo acuerdo no se parece a lo que se le prometió a la gente”, ha resaltado James McGrory, director de la organización convocante.

Exigiendo tener “la última palabra” sobre el Brexit, decenas de miles de manifestantes procedentes de los cuatro rincones del Reino Unido reclamaron el sábado en el centro de Londres un segundo referéndum como único modo de resolver la crisis. La marcha, convocada por la organización People’s Vote llegó por la tarde frente al Parlamento británico, donde los diputados debatían en una sesión extraordinaria el nuevo pacto cerrado entre Londres y Bruselas el pasado jueves.

“Este nuevo acuerdo no se parece a lo que se le prometió a la gente, por lo que lo justo sería que los ciudadanos tuvieran otra oportunidad de opinar al respecto”, ha resaltado James McGrory, director de la campaña de People’s Vote. En la marcha han participado figuras políticas, como el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan.

Bajo un sol radiante, los manifestantes partieron del céntrico Hyde Park tras una pancarta que decía “Juntos por tener la última palabra”. “¿Qué queremos? ¡El voto popular! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ya!”, gritaba una multitud de todas las edades que había llegado a la capital a bordo de 170 autocares para la ocasión.

“Hicimos una gran tontería” en el referéndum de 2016, cuando los británicos decidieron salir de la UE por 52% de los votos, lamentaba Suzanne O’Hallorin, una jubilada de 64 años. “Creo que sabemos mucho más hoy que en el momento de aquel referéndum” y “tenemos que votar ahora que conocemos las consecuencias de abandonar la Unión Europea”, agregaba esta manifestante, que llevaba puesto un gorro con los colores de la bandera europea.

“Estoy indignado de que no nos estén escuchando. Casi todas las encuestas muestran que ahora la gente quiere permanecer en la UE. Sentimos que no tenemos voz”, ha afirmado durante la marcha Hannah Barton, productora de sidra de 56 años, envuelta en una bandera europea. “No me gusta el país en el que nos estamos convirtiendo. Estamos convirtiéndonos en un país más enfadado que antes del referéndum”, ha opinado Phil Canney, ingeniero mecánico de 33 años.

Entre proclamas por una segunda consulta, un grupo de asistentes arrastraba una carroza con una imagen diabólica de Dominic Cummings, artífice de la campaña por el Brexit y principal asesor de Johnson. Personalidades del mundo del deporte, el espectáculo y los negocios donaron fondos para la organización de la protesta.

Los organizadores de People’s Vote (El voto del pueblo) también están pidiendo a los congregados que firmen una carta dirigida al primer ministro, a los líderes de la UE, parlamentarios y eurodiputados para que permitan “la oportunidad de verificar” si quieren ejecutar el Brexit previsto para el 31 de octubre.

El Parlamento ha aprobado este sábado una enmienda que pone en suspenso la aprobación del nuevo pacto con Bruselas hasta que los diputados tengan tiempo de debatir y votar los términos legales del nuevo tratado. La enmienda obliga al primer ministro a pedir una nueva prórroga a la UE antes de la medianoche de este sábado, aunque el primer ministro ha insistido en que está decidido a cumplir con el calendario de salida del Reino Unido de la UE el 31 de octubre.

Fuente: El País de España.