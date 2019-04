Multitudinaria noche final del Vamos las Bandas con Estelares

Connect on Linked in

La tercera y última velada de la tercera edición del Vamos las Bandas, que organizó la subsecretaría de la Juventud de la municipalidad, contó con un gran marco de asistentes. Nuevamente bandas locales y regionales y el cierre de Estelares fueron la atracción en la Plaza de las Colectividades. Se instituyó el nombre de Ramiro Maradey -figura del rock local fallecido el año pasado- al escenario del festival.

Un cierre que no pudo ser mejor. El domingo concluyó, con su tercera noche, el festival Vamos las Bandas, en su tercera edición. Este espacio que surgió de la actual gestión fue organizado por la subsecretaría de la Juventud de la municipalidad de Paraná, esta vez contó con un gran escenario, excelente sonido e infraestructura acorde a la programación que se presentó al público, con el aporte además de empresarios privados.

Así bandas locales y de la región fueron seleccionadas especialmente en esta oportunidad y contó cada velada con un cierre destacado. El viernes fue noche metalera, que culminó con la actuación de Carajo; el sábado fue la primera de rock, con el sello final de El Bordo y el domingo, Estelares le puso el broche de oro a tanta música en vivo. Previo, subieron al escenario, TaMadre, El Clon, Kiba, Sugados por Carl y Acolitos Anonimos.

La Plaza de las Colectividades nuevamente mostró una masiva concurrencia, que además en la última noche contó con la actuación del grupo local Acólitos Anónimos, con músicos invitados en su recital y donde fue homenajeada la figura de su vocalista líder, Ramiro Maradey, quien falleciera el año pasado. La municipalidad de Paraná decidió honrar a su familia y seguidores, instituyendo al escenario con el nombre del recordado músico. En ese momento acudió el intendente Sergio Varisco quien prefirió no brindar un mensaje, sino hacer un acto de presencia y dejar que los más allegados al músico recibieran el reconocimiento.

Sin dudas fue un momento emotivo, ya que familiares de Ramiro Maradey subieron al escenario. Diego Beber, subsecretario de Juventud de la comuna, dijo que agradecía “la gran concurrencia de todas estas noches, y que independientemente de todas las bandas de cada cierre, este momento era el más esperado, de bautizar este escenario con el nombre de Ramiro Maradey, como una manera de devolver todo el esfuerzo que hacen los artistas de este género musical en la ciudad y la zona”.

A su vez Lía Maradey, hija del homenajeado dijo que agradecía “la iniciativa, de todos los chicos que estuvieron acá y más que nada en este contexto de crisis me parece muy importante generar estos espacios; sobre todo porque mi papá estaba impulsando la cultura de este lugar, siendo además un defensor de los derechos humanos con lo cual vale al pena reconocer todo ese esfuerzo, e invito a todos a firmar el petitorio para que una calle de Paraná, creo que la 1.631, lleve el nombre de Ramiro Maradey”.

Por su parte, el bajista del grupo, Corcho Soñez, contó que “con treinta y pico de años transitando con Ramiro este camino, desde que la tierra estaba caliente, la emoción me embarga pero aprecio y valoro tanto este reconocimiento; insisto que no lo considero solo para Ramiro o para Acólitos, sino para todos los hacedores de cultura, desde el más grande hasta el más chico, porque son todos absolutamente importantes. Un país sin cultura, no es un país, no sirve para nada, tenemos que fomentar, apreciar y valorar la cultura tanto nacional, regional y local. El aplauso es para ustedes porque son lo que lo hacen posible”.

Beber retomó la palabra para agradecer “a Corcho que estuvo desde el primer día colaborando, acarreando instrumentos y equipos y por eso lo vemos tan cansado, pero ahora lo vemos cerrando como broche de oro esta jornada y pido un fuerte aplauso para el”.

De inmediato, en la pantalla gigante se exhibió el reconocimiento de la Municipalidad de Paraná donde rezaba “que a partir de hoy el gobierno de la ciudad de Paraná dice que el escenario de Vamos las Bandas se llama Ramiro Maradey. Honramos con su nombre a quien nos dejó un gran legado en el escenario rockero de Paraná, por su sensibilidad y el compromiso social”.

Estelares y palabras de Varisco

Manuel Morelli, vocalista de la banda contó que estaba muy contento de estar en Paraná y previo al recital contó que habían arribado al mediodía a la capital entrerriana. “Es hermoso este marco, al lado del río, con esta barranca tremenda que tiene Paraná. Felices de venir a cantar que es lo nuestro, lo que nos gusta hacer y buenísimo ante este público, yo pensé que iba a haber menos gente, siendo casi medianoche, así que muy contentos”.

Algo que se cumplió luego desde el escenario Ramiro Maradey fue desandar canciones muy conocidas del grupo: “Haremos canciones, las que son de Estelares, afortunadamente contamos con muchas y saliendo al interior, lo menos que podemos hacer es tocar las conocidas”.

Por su parte el intendente Sergio Varisco reflexionó sobre la realización del Vamos las Bandas, en esta oportunidad ante un gran público y escenario imponente. “Los jóvenes se merecen este espacio, teniendo en cuenta que a la ciudad cuando se le ofrece buenos espectáculos y accesibilidad, la gente viene masivamente y orgulloso de que nos visite gente que viene de tan lejos, como es el grupo Estelares, siendo tan reconocidos, agradeciéndoles a ellos la participación”.

Entre los obsequios que el jefe comunal les entregó destacó el libro “Entre bambalinas”, “que es sobre nuestro Teatro 3 de Febrero, que es tan lindo, que rescata su historia y destacando la función que tenían los teatros en aquellas épocas”.

Allí, Manuel recordó la colaboración realizada en la canción “Mentira” del grupo paranaense 12monos, cuyo video clip fue grabado en el mayor coliseo paranense el año pasado.

Sobre el escenario, Estelares desplegó su andanada de hits como “Ella dice”, “El día perfecto”, “Aire”, “Melancolía”, “Las trémulas”, “Alas rotas”, “Solo por hoy (chica oriental)”, “Rimbaud”, “Un show”, “El corazòn sobre todo” y “Es el amor”, entre otros.