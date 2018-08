Muntes fue electo secretario general de CTA Autónoma Entre Ríos

Print This Post

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, fue electo secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)-Autónoma en las elecciones de este miércoles. “La elección ratificó una línea de trabajo y una modalidad de lucha para combatir las políticas de ajuste”, afirmó el dirigente provincial a AIM.

El Frente de Trabajadores Entrerrianos, que lleva como candidatos a Oscar Muntes y a Claudio Puntel (secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos Paraná) se impuso en las elecciones de la CTA-Autónoma en Entre Ríos.

La elección “fue muy positiva”, aseguró Muntes a esta Agencia, quien apuntó que están muy contentos por el nivel de participación de más de 8200 trabajadores en los comicios: “Esto es vital y clave para los momentos que estamos viviendo, porque poner de pie la Central es un gesto importante para consolidar la coordinación con otros sectores en la lucha, para enfrentar este modelo de ajuste y represión”.

En ese sentido, Muntes indicó que la elección “no fue solamente de trabajadores del Estado, sino del conjunto de los trabajadores de diferentes sectores en toda la provincia, por eso que nos apoyen tantos compañeros significa que se ratifican las estrategias multisectoriales que llevamos adelante coordinando con todos los sectores (privados, estatales y desocupados)”.

“Estamos organizando esta herramienta para seguir este camino dificultoso, donde la desesperanza y el ‘no te metas’ está ganando la batalla, por lo que tenemos que militar mucho para interpelar a quienes no participan, para que la bronca contra el Gobierno no la deleguen en nosotros sino que la canalicen en la lucha entre todos, porque es preciso la unidad popular para combatir un modelo de saqueo y explotación a los trabajadores en favor de unos pocos”, dijo Muntes, quien consideró que “se debe plantear un cambio no con un frente electoral sino con una batalla cultural donde los trabajadores sean conscientes de su clase para luchar contra quienes intentan arrancarles sus derechos”.