MuriÃ³ el periodista Sergio Gendler

Este jueves falleció el periodista deportivo Sergio Gendler, de más de 20 años de trayectoria en los medios. Había sido internado hace una semana como consecuencia de la enfermedad Crohn, una dolencia intestinal inflamatoria crónica.

Sergio entró a TN antes de que el canal saliera al aire por primera vez. Fue uno de sus “periodistas fundadores”. Estuvo desde el inicio entre los integrantes del histórico TN Deportivo junto a Juan Yankilevich y Juan Pablo Varsky.

Desde 1998 hasta el 4 de agosto de 2014 fue columnista de Telenoche, el noticiero insignia de eltrece. En esos 16 años cubrió los Mundiales de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014, además de los eventos deportivos más destacados del planeta, como Juegos Olímpicos, Copas América y finales de la Copa Intercontinental y la Champions League.

Entrevistó a grandes personalidades del deporte como Diego Maradona, Lionel Messi, Roger Federer y Juan Román Riquelme, entre tantos otros. Hizo La Patria Deportiva, un programa de entrevistas, primero con Guillermo Poggi y después con el Rifle Varela, con quien también condujo Toda Pasión.

Actualmente, Sergio se desempeñaba en Fox Sports, Radio Mitre y La 100. De 53 años, era padre de cuatro hijas y fue diagnosticado hace unos años con la enfermedad de Crohn, una dolencia intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo y que, si bien no tiene cura, algunos medicamentos -como los esteroides y los inmunosupresores- suelen aplicarse para lentificar su progreso.

“Cuando el doctor me la descubrió, tuve que ir a Internet a ver de qué se trataba. Me llevó como cuatro años el diagnóstico”, había contado en 2011, en un video de la Fundación Más Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa.

Las palabras en su despedida de Telenoche

Hasta agosto de 2014, Gendler formó parte de la familia periodística de Telenoche. En su despedida, se mostró emocionado por tantos años recorridos juntos a sus compañeros.

“Pasaron 21 años tanto en Telenoche y en Todo Noticias. Solo tengo palabras de agradecimiento, por ustedes, que fueron grandes amigos acá adentro”, dijo en aquel momento, rodeado de sus colegas. “Gracias a ustedes y a mis compañeros que me hicieron pasar dos décadas inolvidables. Aprendí y disfruté. Llegué soltero acá y me voy con cuatro hijas y con una esposa que admiro y me quiere mucho”, había dicho.