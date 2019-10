Nadie es ciudadano: América Latina y un nuevo contrato social

Connect on Linked in

En una entrevista colectiva online realizada por el diario español “El Mundo” al músico uruguayo Jorge Drexler, se le consultó acerca de “¿cuál es la mejor canción de la historia?”. “Haití, de Caetano Veloso y Gilberto Gil” contestó el uruguayo. Y quien escuche dicha canción perteneciente al álbum Tropicália 2 (1992), puede que no coincida con Drexler o no le sea de su agrado el tema, pero si hay algo seguro es que no le resultará indiferente.

A lo largo de la composición Caetano aborda en forma de rap, como un patrón rítmico distinto, el conservadurismo político y religioso que defiende la pena capital y condena el aborto, la corrupción, la brecha social-racial, y la influencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana. Al mismo tiempo de que compara la realidad brasileña con la de Haití, el cual paradójicamente es uno de los países más pobres y sumergidos del mundo – y el más pobre de Occidente – pero que su historia tiene como hito haber sido el primer país en lograr su independencia mediante una revolución encabezada por esclavos. Y de manera muy concluyente ante su denuncia hecha canción, Caetano reza en uno de sus versos: “Nadie es ciudadano”.

Venezuela como excusa a todo: la política latinoamericana se embriaga en vinotinto

Mientras los medios de comunicación nos ametrallan con imágenes de la crisis venezolana, en el resto de América Latina, se viven procesos que evidencian la ruptura de viejos órdenes traídos de las construcciones criollas a la fecha, y la necesidad de crear nuevos pactos sociales que plasmen la emergencia de una identidad plebeya.

Los sucesos insurrectos en Ecuador y Chile, como los levantamientos populares a raíz de las denuncias de fraude luego de la última elección presidencial en Bolivia son la punta del iceberg de un proceso sumamente complejo en América Latina. Las crisis de sistemas políticos, como fenómeno transversal que atraviesa todos los confines del globo, van más allá que la creación de un enemigo ideológico como supone la derecha neoconservadora latinoamericana con simpatías con Washington. Es sólo la creación de un antagonismo para mantener un binarismo inquebrantable a los fines de justificar el avance de un proyecto extractivista neoliberal que se cimenta en la concentración de las elites latinoamericanas, tradicionalistas, blancas y terratenientes y capitales financieros, con el apoyo de grupos religiosos como el evangelismo y el catolicismo más ortodoxo, y las fuerzas armadas.

Mientras que los sectores populares exigen mayor participación en la decisiones políticas, los gobiernos actuales y organismos multilaterales como la OEA responden aludiendo a “golpes orquestados por la dictadura venezolana y cubana, en connivencia con referentes del socialismo del siglo XXI (y aquí el gobierno neoconservador llena en este espacio el nombre según su país)”. Así ante la emergencia ciudadana actual , los gobiernos y organismos responden con argumentos anacrónicos, dignos de una era que ya es obsoleta (es el avance del comunismo, el peligro populista, etc).

Una emergencia plebeya

Con el fin de la guerra fría, se implantó un nuevo orden mundial cuyo binomio constitutivo radicaba en la democracia liberal y el libre mercado. Sin embargo, en el transcurso de los últimos treinta años, y con el avance de la globalización, dichos factores resultaron ser más antagónicos que complementarios. Este binomio no daba lugar a un modelo democrático y de libertades individuales como se promovía desde Occidente, sino a un régimen plutocrático. La concentración de riqueza en mano de unos pocos, y una ampliación de la brecha social, en la que la precarización laboral era un hecho, el sueño de la casa propia se tornaba una pesadilla y la marginalidad era parte del paisaje.

Ante los efectos de la crisis de 2008, la descompensación entre los centros y las periferias – tanto a nivel local y global – se amplió vertiginosamente, y la uberización laboral y de la vida cotidiana dio la bienvenida al nuevo mundo a los millenials y centennials. Aquellas generaciones de pibes sobrecalificados que saben que les espera un mercado laboral precarizado, de incertidumbre, inestable, en el que no van a trabajar de lo que estudiaron; un trabajo que no les va a permitir comprarse nada, y puede que los lleve a rebelarse con todo lo que represente dicho mundo.

Es aquí cuando llegamos al trasfondo de estas protestas que tanto conmueven, y que los medios homologan a “la brisa bolivariana”, algo que tiene más de fantasía de Tolkien que de realidad. Como sucedió en Francia a fines de 2018 y principios de 2019 con los chalecos amarillos, los sucesos de Chile y Ecuador representan la movilización de sectores medios, populares e indígenas que se manifiestan en favor de una mayor participación política en la toma de decisiones y en la distribución de la renta. Sin embargo, éstos dos no son los únicos que nos convocan a observar en el ámbito latinoamericano.

No en vano fue citada la canción “Haití” de Caetano al comienzo. Mientras Juan Guaidó daba su autoproclamación como presidente delegado de Venezuela en Enero, los ciudadanos haitianos incendiaban las calles de Puerto Príncipe producto del estallido de un caso de corrupción contra Jovenel Moïse y así contra los sucesivos ajustes producto de un acuerdo con el FMI. Todo esto ante un silencio ensordecedor por parte de los medios de comunicación.

A mediados de año, Puerto Rico se alzó contra su gobierno a raíz de un caso de corrupción, pero sobre todo luego de la ineficiente actuación para la reconstrucción de la isla post huracán María. Los estallidos también fueron en Nicaragua contra el autoritarismo y ajustes de Ortega, contra Bolsonaro y sus recortes por la educación y su accionar con la Amazonia, en Perú por las protestas por el cierre del congreso, etc.

Estos casos nos muestran que es evidente el descontento de las masas populares, no solo con las elites políticas, sino también con los sistemas vigentes. Con los coletazos de la crisis de 2008, y la inestabilidad política y económica que afectan a los países en desarrollo producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los liderazgos políticos no brindan respuestas a la multiplicidad de demandas de la sociedad y ésta comienza a deslegitimar a los mismos, creándose así vacíos de poder y sucesivas crisis de legitimidad. Casos como los de Brasil finalizaron en el ascenso de la ultraderecha bolsonarista, mientras que casos como los de Chile se nos torna una incógnita.

No todo lo que brilla es oro, ni tampoco cobre: el final de una era en Chile

El sistema político chileno se caracteriza por ser uno de los más concentrados y centralizados de la región. Desde su concepción en su independencia, éste se basa en la alternancia de elites – ya sea de izquierda o derecha – surgidas de familias tradicionales terratenientes. Con el golpe de 1973, Augusto Pinochet logró implantar un modelo socioeconómico que perduró hasta hoy, y que muestra su quiebra con las protestas de estos últimos días.

El cuarto aumento del boleto de metro de Santiago en menos de dos años fue la gota que rebalsó el vaso, pero los chilenos hoy ya no van por el boleto, van por el vaso. Los estudiantes iniciaron las protestas evadiendo el boleto, y fueron la punta de lanza que articuló este descontento, sobre todo luego del accionar represivo de carabineros y ejército, y fue como del “oasis democrático” que era Chile – según Piñera – se pasó a “estamos en guerra frente a un enemigo muy poderoso” – también según Piñera.

Sin embargo, no es el aumento de 30 pesos, sino los recortes de treinta años en salud, educación, pensiones y etc. El 30 por ciento de ingresos va a parar a manos del 1% de la población, en un país con uno de los mayores PBI per cápita de América Latina que concentra las frustraciones de las clases medias, populares, estudiantes que no se ven beneficiados en la distribución de la renta. Un país con salarios homologables a los de Paraguay, con precios como los de España; donde el endeudamiento de familias para llegar a fin de mes es del 48 por ciento del PBI y donde el acceso al agua está en manos de privados.

No obstante, representantes del Prosur y la OEA no se manifestaron contra la represión excesiva ni las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile. En su lugar, aludieron a que el país andino se encontraba viviendo horas de inestabilidad producto de la injerencia venezolana, que al igual que en Ecuador, buscó la caída de un régimen democrático electo legítimamente por voluntad popular.

Gobiernos como los de Macri, Bolsonaro o Duque se encolumnaron detrás de esta premisa, a fin de sostener los intereses de Washington en un contexto en el que la política exterior norteamericana busca una mayor presencia en nuestro continente ante el avance de China y Rusia. Es por ello que la respuesta en Bolivia fue distinta, donde sí denunciaron violaciones al orden democrático y a derechos humanos.

Una Bolivia plural: autocrítica y transformación

Evo Morales experimentó una caída del caudal de votos, no solo por su desgaste de 14 años ininterrumpidos de gobierno, sino también por el incumplimiento al resultado del referéndum constitucional de 2016 el cual le otorgaría el instrumento para aspirar a un cuarta reelección. Luego de que el 51% vote por el No, el actual presidente sorteó lo dictado en las urnas a través de un fallo de la Corte Suprema.

De esta forma, como afirma la analista internacional Maria Elena Mendo, el error de Evo Morales radicó en la administración del Estado, lo que ante los vicios propios de la concentración de poder, el carácter transformador de su gestión se vio empañado, de modo tal que se fue desgastando en estos 14 años paulatinamente.

La torpeza política de Piñera y Morales ante la resolución de sus respectivas crisis pueden emparentarse. El detenimiento del conteo afectó a la credibilidad del acto electoral, sobre todo ante la chance de una segunda vuelta. Las protestas se multiplicaron, más allá que se asentaron en Santa Cruz de la Sierra, en un contexto en el que Bolivia aún atraviesa un proceso de profunda deconstrucción de sus cimientos asimétricos en términos sociales, producto de las políticas llevadas a cabo por el propio Morales en pos de un estado plural y nación plebeya basado, en uno de sus pilares, en un modelo educativo enfocado en el aprendizaje de costumbres e idiomas originarios que la constituyen.

Se busca Montesquieu del siglo XXI: hacia un nuevo contrato social

Zygmunt Bauman se refería a la modernidad líquida al hablar de que las realidades sólidas que proveían estabilidad se desvanecen. Aquí subyacen el trabajo, el matrimonio, y suscitan otros factores: flexibilidad, angustia, incertidumbre, búsqueda y frustración ante la escasez de oportunidades, etc. La hipermodernidad aceleró los tiempos, las sociedades experimentan fragmentaciones que convergen en centros urbanos y forman parte del paisaje de fractura con regiones rurales. Los estados continúan poseyendo la misma configuración que desde 1789 de Montesquieu, en el marco de la aparición de nuevos fenómenos globalizadores, tornándolos anacrónicos.

En una era donde las construcciones como la izquierda y la derecha – tal como las conocemos – caen tanto como las construcciones sexuales de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etc.; se precisa de la transversalidad para la conformación de un nuevo contrato social general constituido por subcontratos parciales entre los nuevos y viejos actores sociales.

La respuesta ideologizada planteada por los gobiernos actuales, como así también de referentes izquierdistas y liberales, no supone una respuesta acabada a la multiplicidad de demandas que plantean los fenómenos coyunturales del continente. Solo responde anacrónicamente a problemas nuevos, haciendo insoslayable su contenido obsoleto.

Los ejemplos anteriores nos muestran una gran masa conformada por sectores de la clase media, sectores populares, jóvenes estudiantes y pueblos originarios no encuentran una representación en el sistema político actual, producto de la concentración de riqueza que deviene en una caída de la participación en los procesos de toma de decisiones. Si bien el caso de Bolivia es inverso, ya que se llevó a cabo un proceso transformador y radical en cuanto a sus asimetrías, aún así el MAS debe reever su modelo a fin de dar perdurabilidad al mismo, ahondando en su democratización y fomentando aún más la pluralidad ante la caída de un 20 por ciento de su caudal de votos.

A diferencia de lo que busca instalar Bolsonaro, Macri, la OEA y compañía, aquí no hay guerrilla, aquí no hay peligro comunista. Aquí hay una sociedad que busca ser escuchada, y que exige nuevas reglas de juego. Sin embargo, quienes detentan el poder en la política latinoamericana de hoy, mientras los ciudadanos exigen derechos, se embriagan con el fantasma bolivariano y el vinotinto. Tanto así que pareciera, que para ellos, nadie es ciudadano.

Por Ignacio Dangelo Santo, analista político internacional, para Redacción AIM.