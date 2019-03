Connect on Linked in

Cruces de miradas y los momentos tensos de la entrevista en la cárcel. El silencio y la sonrisa de Nahir Galarza tras la pregunta sobre la madrugada del asesinato. Fernando “ya no está y eso me hace sentir demasiado culpable”, dijo.

Nahir Galarza habló desde la cárcel de mujeres de Paraná y se refirió al homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros, a fines de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

Mariana Fabianni dio detalles de la entrevista con Nahir Galarza

La conductora Mariana Fabbiani fue quien la entrevistó durante casi dos horas. Sobre la noche del asesinato, Nahir manifestó: “Mis padres fueron los primeros a quienes les conté lo que había pasado. No caía, no tenía nada en la mente, estaba en blanco”, dijo y agregó: “No sé cómo llegué a mi casa, no me acuerdo de nada”.

“No es verdad que me fui a dormir, era imposible. Era una bola de nervios, entré a mi habitación y me quedé quieta. No tenía noción del tiempo ni de lo que me estaba pasando”, sostuvo Nahir en diálogo con el programa DDM y confirmó: “tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido”, aseguró Galarza.

Se podría haber evitado

“Decís haber sido víctima de violencia de género durante mucho tiempo. Según lo que declaraste, esa noche Fernando agarró el arma y vos trataste de sacársela y ahí es, según declaraste, cuando se suceden estos disparos. ¿Qué es lo que se podría haber evitado?”, preguntó la conductora. “Ese día no nos tendríamos que haber visto”, respondió Galarza.

Sonrisa incómoda

La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, sorprendió con su reacción ante una consulta de la conductora sobre la noche del homicidio.

“Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, ¿la historia hubiese sido otra?”, indagó Fabbiani. “Si, hubiera sido lo contrario”, sostuvo Nahir.

“Quizás no, quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y él encontraba la muerte también, pero no hubiera sido por la espalda”, comentó Mariana. Acto seguido, la joven hizo un silencio de más de cinco segundos y sonrió.

Culpable pero no responsable

“Me siento culpable, porque más allá de todo, él era una persona que tenía casi mi misma edad y ya no está y eso me hace sentir demasiado culpable, porque no tengo nada para hacer para revertir la situación”, afirmó Nahir y sostuvo que “si me preguntas si me siento responsable por lo que pasó, te diría que no”, resaltó.