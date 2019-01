Netflix censura en Arabia Saudí un programa crítico con el príncipe heredero

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los usuarios de Netflix en Arabia Saudí no podrán ver el episodio de un programa satírico en el que se critica al Gobierno de su país. El gigante del streaming ha decidido retirarlo en este país después de recibir la queja de la Comisión de Comunicaciones y de Tecnología de la información del reino. En el programa censurado, Hasan Minhaj —un cómico y comentarista político estadounidense, musulmán y con descendencia india— culpa a Arabia Saudí del asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en el Consulado saudí de Estambul. La claudicación de Netflix plantea nuevos interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión.

En un comunicado al respecto, Netflix asegura que “apoyamos firmemente la libertad artística y eliminamos este episodio solo en Arabia Saudí después de recibir una solicitud legal válida, y para cumplir con la ley local”.

El periódico Financial Times ha informado de que el gigante del streaming había borrado un episodio de Patriot Act with Hasan Minhaj (traducido en España como Patriota no Deseado) en Arabia Saudí tras recibir una solicitud del reino, que argumentaba que el vídeo viola sus leyes.

En el episodio, que se emitió en octubre en EE UU, el cómico tilda al régimen de “autocrático” y critica especialmente al príncipe heredero Mohamed bin Salmán y a la campaña militar liderada por los saudíes en Yemen. “Sería un buen momento para reevaluar nuestra relación con Arabia Saudí y digo esto como musulmán y como americano”, dice.

Esta clase de declaraciones supuestamente afectan “el orden público, los valores religiosos, la moral pública y la privacidad” en opinión de las autoridades del país saudí, como explica Financial Times.

Khashoggi, que residía en Virginia, era muy crítico con el régimen saudí. El 2 de octubre acudió al consulado de su país en Estambul para unos trámites relacionados con su matrimonio y no salió de allí con vida. Riad estuvo dando versiones diferentes hasta que tres semanas después admitió que había muerto en las instalaciones de la legación diplomática a manos de unos agentes que habrían actuado por libre. Sin embargo, las investigaciones de la CIA, cuyas conclusiones fueron difundidas el 17 de noviembre por la prensa estadounidense, apuntaban a que el heredero saudí había ordenado la muerte. El Senado estadounidense aprobó en diciembre dos resoluciones simbólicas en las que se culpaba al príncipe del asesinato y se instaba a poner fin a la participación de Estados Unidos en el conflicto con Yemen.

Fuente: El País de España