Nieblas y probables lluvias para el sábado

El pronóstico del tiempo anunció que pueden volver las lluvias a la provincia. Además, según consignó el servicio de Defensa Civil provincial, podrían presentarse bancos de niebla matinales en áreas suburbanas y fenómenos significativos en las condiciones del tiempo, según supo AIM.

En el parte oficial enviado a esta Agencia, el departamento de Meteorología de Defensa Civil de Entre Ríos, anunció para este sábado vientos débiles a regulares del Este. Despejado a poco nuboso sobre el centro y Sur de la provincia, pero parcial a altamente nuboso al Norte, con humedad en incremento.

En cuanto a otros fenómenos, se indicó la probabilidad de neblinas y bancos de niebla matinales en áreas suburbanas. Asimismo, inestable en forma aislada con probabilidad de lluvias y lloviznas con algunas tormentas al Norte provincial. Luego durante el día habrá “nubosidad e inestabilidad en incremento sobre el resto de la provincia. Mejorías temporarias. Vientos rotando a débiles y regulares del Noreste”.

En cuando a la temperatura, Defensa Civil adelantó que la mínima se encontrará en leve descenso y la máxima en poco cambio. La temperatura mínima pronosticada oscilará entre los 16° y 19° C, con una sensación térmica de 15° a 18° C. La máxima, en tanto, se prevé entre 25° y 27° C, con térmicas de entre 26° a 28° C.

Las condiciones meteorológicas probables fueron calificadas en condición amarilla y ocasionalmente naranja.

Para el domingo, el pronóstico anuncia condiciones más estables, con una temperatura mínima en ascenso (19° y 21° C) y una máxima en leve ascenso (entre 27° y 30° C).

El lunes, en tanto, comenzará a notarse un alto porcentual de la humedad. Parcialmente nublado, inestable con probabilidad de precipitaciones dispersas y mejorías temporarias. Las mínimas continuarán en valores que van de los entre 21° y 22° C y máximas entre 25° y 27° C