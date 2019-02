No al juicio de independentistas catalanes

Print This Post

Miles de personas participaron de las protestas en Barcelona contra el juicio a que serán sometidos los independentistas que declararon la independencia de Catalunya en 2017. Los manifestantes fueron 200.000 según los opositores y 500.000 según los organizadores encabezados por el presidente, Quim Torra.

El juicio contra 11 independentistas catalanes se inició en Madrid la semana pasada. Torra portaba en la manifestación” la autodeterminación no es delito” mientras caminaba con los manifestantes por la Gran Vía, repleta de banderas independentistas.

La opinión generalizada en la marcha es que el juicio está amañado para condenar a los acusados por algo que no es delito. Para eso estiman que los jueces están inventando una violencia que no existió, ya que no pueden condenar por votar.

La condena a están sujetos los enjuiciados llega hasta 25 años de prisión.