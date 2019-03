No le pagaron el sueldo y destruyó cinco casas que había construido

Print This Post

Un obrero decidió hacer justicia por mano propia y como sus jefes lo habían despedido, tomo venganza y destruyó cinco casas.

Resulta que un obrero se sintió totalmente estafado por sus jefes y entonces, equipado con una cámara Go-Pro, destruyó cinco casas en venganza. Los daños ascendieron a unas 850.000 libras esterlinas.

Mientras lo hizo, el hombre silbó y gritó “whoop whoop” al tiempo que destruyó varias casas de retiro que habían sido construidas en el condado de Hertfordshire. Daniel Neagu, de 31 años, es un rumano que llegó al Reino Unido en 2015, pero el sábado 11 de agosto decidió irrumpir en el sitio de la construcción donde trabajaba para destruir cinco casas con una excavadora.

Según su testimonio, lo hizo para darle una lección a la empresa que lo contrató y que dejó de pagarle, al parecer, tanto a él como a otros compañeros. Después de destruir las casas, Neagu se quedó en el sitio y esperó tranquilamente a la policía. Mientras tanto, una pareja se acercó al sitio. “Hola. Si gustan pueden llamar a la policía. Lo hice porque no me han pagado. He estado trabajando para McCarthy y Fentons”.

“Tenía chicos trabajando para mí. A ninguno nos han pagado todavía. Por eso lo hice, aún sabiendo que podía meterme en problemas. Lo hice por una razón. No te culpo si llamas a la policía. Estos tipos piden 400.000 libras por estas casas, pero no tienen para pagarle 16.000 a sus empleados. Quería darles una lección”, explicó.

Cuando la policía de Hertfordshire llegó para arrestarlo, el hombre no opuso resistencia. “No soy peligroso. Mantengan la calma”, les dijo a los oficiales. En su declaración, Neagu dijo que no tenía dinero para pagarles a las 6 personas que tenía a su cargo, y mencionó que por esa razón él y su familia habían recibido amenazas.

Neagu es un hombre soltero, que vive en Athelstone Road, Harrow, al norte de Londres. Se declaró culpable y las autoridades encontraron que no tenía antecedentes penales en el Reino Unido ni tampoco en Rumania.