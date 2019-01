Print This Post

El Hospital Paterson de Jujuy, a cargo del director Marcelo Villa, no cumple con el protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) a pesar de que la Provincia adhirió al mismo en 2012. Niega realizar la práctica a una niña de 12 años.

La niña ingresó al Hospital Dr. Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro el día viernes 11 por dolores estomacales. Al ser atendida por personal médico, se constató que cursa un embarazo. Familiares de la niña, denunciaron ante la justicia que se trata de un embarazo no deseado, producto de una violación por parte de un vecino de 65 años y exigieron la interrupción legal del embarazo.

A pesar de ser un caso previsto en las causales de aborto no punible que establece el Artículo 86° del Código Penal, de estar adherida la provincia de Jujuy al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia desde 2012 y vulnerando el expreso pedido de la niña y la familia, el director del Hospital Paterson, Marcelo Villa, informó ayer la derivación del caso a la Justicia.

En tanto, el fiscal de turno, José Alfredo Blanco, señaló que la decisión compete a la familia y la víctima. “Es legal que los médicos lo hagan, es decisión de ellos y de la familia de la víctima. No tengo nada que autorizar, no es mi trabajo, no es de mi competencia”, sostuvo en diálogo con medios locales.

En este marco, la niña sería trasladada hoy al Hospital Materno – Infantil, Dr. Héctor Quintana, ubicado en la Capital jujeña.

Revictimización

Se trata de una clara vulneración de derechos, donde el Hospital cabecera de la localidad ramaleña y el Estado revictimizan a una niña dilatando la interrupción de un embarazo forzado.

Como suele suceder en estos casos, la negativa a realizar la ILE está acompañada de tergiversación de la información. Con la colaboración de medios hegemónicos, desde el Hospital se circula información contradictoria sobre el tiempo de gestación, sobre supuestos plazos y procedimientos para garantizar la interrupción del embarazo. Una cadena de revictimización y violencia que vuelve a someter a esta niña a tratos inhumanos y degradantes, conforme los mandatos patriarcales que reproducen el Estado y sus instituciones.

Desde las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Jujuy, denunciaron en una declaración que “lejos de ser asistida y acompañada” esta niña víctima de violación “se encuentra siendo revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debería estar a su servicio”.

A su vez, denuncian a las diversas instituciones del Estado Nacional y Provincial, que “desde el odio y el desprecio hacia las mujeres, lesbianas y trans, pretenden obstaculizar e impedir el acceso a derechos humanos”.

Junto con la exigencia de la efectiva e inmediata aplicación del aborto no punible, es imperiosa la pelea por conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la implementación de la ESI en todos los niveles educativos y la inmediata separación de la Iglesia del Estado, para terminar con estas situaciones aberrantes a las que son sometidas las mujeres.

Fuente: La Izquierda Diario – Verónica Valdez