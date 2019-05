Operativo municipal desalojó a manteros de la Peatonal

Print This Post

La Municipalidad de Paraná sacó de calle San Martín a los vendedores ambulantes a partir de aplicar una ordenanza que establece como prohibida esta actividad de venta. Según se argumentó, el expulsión se realizó por “deslealtad comercial para con los comercios que tienen sus locales debidamente habilitados”.

Por decisión del intendente Sergio Varisco se realizó esta mañana un procedimiento para desalojar los vendedores ambulantes que estaban instalados en la Peatonal San Martín, se indicó en un parte de prensa municipal. “Si bien es una decisión política desde que asumió la actual gestión, la de erradicar la venta ilegal en la vía pública, en reiteradas veces y pese a los constantes controles, se han visto instalados los comúnmente llamados ‘manteros’ en la vereda, ejerciendo no solo un comercio desleal sino además obstaculizando el normal transitar por la Peatonal”, se indicó.

Esta mañana, el área de Control Urbano, a cargo del secretario General Eduardo Solari fue la que impulsó el operativo en la zona. Al respecto, el secretario de Legal y Técnica, del municipio, Walter Rolandelli, especificó “que fueron removidos todos los manteros, siendo un viejo reclamo que hacen los comerciantes y nosotros como municipio tenemos que hacer cumplir las ordenanzas que establece que no pueden instalarse porque se transforman en una venta ilegal, en una competencia desleal para con el comerciante que paga sus impuestos y que cuenta con las habilitaciones correspondientes”.

El funcionario reiteró que no es la primera vez que se realiza este tipo de operativos, pero enfatizó que “esta vez no vamos a claudicar en esto y no dejaremos que se instalen más en la vía pública. Además de la ilegalidad de la venta que hacen, muchas veces se transforma en un impedimento para caminar para los vecinos, siendo una odisea transitar entre ellos”.

Rolandelli recordó que se les ha brindado soluciones en reiteradas oportunidades, como el Mercado de las Pulgas, para que se allí se instalen. Agregó que realizaron desde la Fiscalía municipal “la denuncia por el corte de calles” que hicieron a modo de protesta, “en lugares donde hay dos escuelas y transita mucha gente y vehículos. Se les informó a la Policía para que procedan a desalojarlos”.

Foráneos

El titular de Legal y Técnica también reveló que la mayoría “son vendedores santafesinos, sabemos que tienen derecho a trabajar pero hacerlo dentro de la legalidad. Hemos hecho lo que nos correspondía, de retirarlos, siendo un caso paradigmático como el del Comedor Al Paso, ubicado en el Parque Urquiza, un lugar de todos los paranaenses y esa persona sigue sin retirarse. Hemos iniciado toda la tramitación por juicio de desalojo, el juez dictó una sentencia favorable al municipio, porque no tuvo ninguna prueba a su favor, ya que solo contaba con una tenencia precaria otorgada por la ex intendenta Blanca Osuna. Sin embargo ese señor con sentencia en contra y dictada de manera rápida por el juez y con un grave llamado de atención al colega para que no dilate este caso, siguió apelando. Esperamos que en la instancia de Cámara, dictamine el desalojo de ese lugar que corresponde a todos los paranaenses y que anda por la ciudad con una propaganda del candidato a intendente (Adán) Bahl”.

Desde la Dirección de Conservación Ambiental, Rodolfo Emery especificó que los operativos de esta mañana estuvieron a cargo de un área que depende de dicha dirección, la de Control Urbano, e informó que respecto al desalojo de manteros, “surge de una decisión del intendente luego de una reunión mantenida con el Centro Comercial e Industrial de Paraná quienes les transmitieron esta problemática que viven a diario. Los controles se iniciaron la semana pasada, despejando la Peatonal; también se hicieron en la época de Navidad donde habían proliferado el número de puestos”.

Precisó que estos controles “se realizan con inspectores de esta dirección, con el acompañamiento de personal de la Policía de Entre Ríos”. Emery agregó que no podrán seguir vendiendo en la vía pública y no se limita solo a la Peatonal, sino en calles adyacentes al centro, “solo podrán hacerlo los que tengan habilitación comercial; hemos revisado algunos decretos de vieja data que están permitidos los vendedores de praliné por ahora no se los sacará, pero una vez remodelada la Peatonal se tomarán las medidas correspondientes”.