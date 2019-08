Ordenanza acusado de abusos en escuela de ParanÃ¡

Connect on Linked in

El ahora ex ordenanza de la escuela primaria Nº132 “República de Chile” de Paraná sospechado de presuntos abusos deshonestos está adscripto a la dirección de Comedores Escolares, y se desempeñaba en la institución educativa desde 2011.

Los chicos lo llamaban “el abuelito”. “Él realizaba trabajos en el patio y la vereda, no tenía contactos con los chicos, más que estar en el frente, y a veces se trataba de comunicar con ellos y les hacía chistes”, aseguró la directora de la escuela, Mabel Mendoza, durante la reunión de padres que se realizó este jueves.

Según supo Elonce TV durante la reunión, una de las madres contó que a una nena de 6º, durante un recreo, este hombre le dijo: “Vos ya estas más grande, te crecieron las tetitas”.

Respecto del día en el que suscitaron los hechos que desencadenaron la denuncia de un grupo de padres, la directiva rememoró: “Las nenas me contaron que él entra al baño, las mira e inmediatamente se va. Eso fue lo que las nenas me contaron”.

Sin embargo, un papá aseguró que “una nena contó que este hombre le dijo que fuera al baño que le iba a mostrar un pajarito, que le iba a dar un conejito”.

De acuerdo a las denuncias de los padres, el ordenanza merodeaba en la puerta de los baños de los niños. De hecho, uno de los padres aseguró que su propio hijo le contó que se había ofrecido a acompañar a dos nenas al baño “para que no entrara nadie”. Y que “el abuelito” se paró a su lado y lo miraba.

Mendoza, por su parte, aseguró que su desempeño como responsable de la institución educativa fue el de labrarle un acta a esta persona, un llamado de atención, y que acordó con él que “no iba a ir más al baño de nenas”.

“Él, como es un señor mayor, al principio se enojó y me dijo `yo no hice eso´”, explicó la directora. Y continuó: “Según él, todos los días después que termina el recreo, va a juntar los papeles a los baños y asegura que fue su compañera quien lo mandó. Me dijo que no sabía que las nenas estaban en el baño, y que entró `sin querer´”.

Durante la reunión de padres para aclarar esta situación, Mendoza se excusó: “Soy humana y me puedo equivocar”.

De acuerdo a la información con la que cuentan los padres, esta persona tendría al menos ocho denuncias en su contra tras su desempeño en la Escuela Hogar. (Elonce)