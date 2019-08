Otro derrame de YPF en Chubut

Print This Post

Rubén Faisca denunció derrames y contaminación por parte de la empresa YPF en “Cañadón Perdido” y la empresa respondió que no la dejaban entrar a realizar los saneamientos correspondientes.

En la jornada de ayer El Patagónico visibilizó la denuncia de Rubén Faisca por contaminación ambiental en “Cañadón Perdido” por parte de la empresa estatal YPF, e indicaba que eran numerosos los casos de derrames y en esa zona.

Además indicó que en 2008 había iniciado un juicio de usucapión (*por error se colocó usurpación), a la empresa por realizar trabajo adentro del ejido del campo que pertenece a su familia y en 2016 la justicia se expidió a su favor.

Por ambas denuncias la empresa respondió que “(YPF) se vio imposibilitada de atender adecuadamente las instalaciones que opera en la zona de Cañadón Perdido en la Provincia de Chubut, como consecuencia del ilegal accionar de quien ocupa parcialmente los lotes propiedad de YPF. Esta situación llevó a la compañía a iniciar una acción legal ante el Juzgado Federal para lograr que el ocupante de ese sector desista de impedir que YPF y sus contratistas puedan desarrollar con normalidad sus actividades en el yacimiento Cañadón Perdido de cuya Concesión es titular” y que “inició en forma paralela una acción de reivindicación ante la Justicia Provincial, contra el ocupante discutiéndole la titularidad de la tierra, que el mismo reconoce haberle usurpado a la compañía”.

Ante la primera respuesta por parte de la empresa, Faisca indicó a éste medio que nunca se los imposibilitó de realizar las tareas de saneamiento y que la notificación a la que hacen alusión llegó el día de hoy y que la sentencia no está firme “por lo que va a ser apelada y si no está firme la sentencia no tengo obligación de cumplirla”.

Finalmente en relación a la discusión por la titularidad de la tierra “se agarraron de una palabra mal expresada, porque era usucapión en vez de usurpación, hay un fallo del año 2016 sobre usucapión firme y consentida en mí favor”.

Para finalizar Faisca sentencia “mi denuncia fue por los constantes derrames y contaminación que hay en la zona, no es de ahora, tengo 18 denuncias de contaminación ambiental, la empresa agarró una palabra mal dicha y se agarró de eso pero reconoce la contaminación al decir que no lo dejamos entrar para que saneen, lo importante es que dejen de contaminar”.

La respuesta de YPF

“YPF aclara que se vio imposibilitada de atender adecuadamente las instalaciones que opera en la zona de Cañadón Perdido en la Provincia de Chubut, como consecuencia del ilegal accionar de quien ocupa parcialmente los lotes propiedad de YPF. Las tareas de saneamiento y remediación de los incidentes ocurridos pudieron ser realizadas recién a partir de que la empresa se presentara en el lugar con un escribano público, teniendo en cuenta que quien ocupa el inmueble no permitió durante días que las cuadrillas de trabajo ejecutaran los trabajos, circunstancia que fue oportunamente denunciada ante las autoridades de aplicación correspondientes.

Esta situación llevó a la compañía a iniciar una acción legal ante el Juzgado Federal para lograr que el ocupante de ese sector desista de impedir que YPF y sus contratistas puedan desarrollar con normalidad sus actividades en el yacimiento Cañadón Perdido de cuya Concesión es titular. La compañía obtuvo una resolución favorable por parte de la Justicia Federal, en virtud de la cual se le prohíbe al ocupante realizar cualquier acción que le impida u obstaculice a YPF o sus contratistas desarrollar su actividad hidrocarburífera en el yacimiento.

Además, YPF inició en forma paralela una acción de reivindicación ante la Justicia Provincial, contra el ocupante discutiéndole la titularidad de la tierra, que el mismo reconoce haberle usurpado a la compañía”.

Fuente: El Patagónico