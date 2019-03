Padres en alerta ante “el reto del Momo”

Print This Post

En grupos de padres de pequeños en edad escolar de Paraná comenzaron a circular advertencias para que los niños y niñas no vean un video que circula en la plataforma YouTube Kids. En la mismo, a la mitad de una canción infantil o dibujo animado, aparece una figura terrorífica, el Momo, que instiga a que los chicos a autolesionarse y agredir al entorno familiar. Frente a estos casos lo mejor es reportar el video, dijo a AIM Adrián Pino, periodista especializado en redes. También dijo que es necesario que los usuarios de internet conozcan de qué se trata este material para evitar el daño que puedan causar.

No es la primera vez que contenido nocivo se filtra en videos infantiles que circulan a través de las redes sociales. En estos videos aparece una figura que causa espanto: una mujer con la cabeza y ojos enormes, de facciones sobredimensionadas, que infunde horror en los más pequeños. La animación emerge en medio de un video pensado para menores,en donde sorprende su aparición y los incita a que “ahorquen a la hermana”, le “peguen a mamá” o que tomen un cuchillo de la cocina y se lastimen “sus manitas”. Si no siguen estas ordenes, la figura amenaza que aparecerá nuevamente. “Hay antecedentes, aunque no que se haya filtrado en YouTube Kids”, apuntó a esta Agencia Pino, quien se especializa en la circulación de materiales informativos a través de internet. En casos anteriores circuló a través de mensajes de WhatApp, ahora llegó a una plataforma que supuestamente permite controlar lo que los niños pueden observar.

El periodista y docente de Concepción del Uruguay recordó que este tipo de videos “sí había circulado por teléfonos celulares al que tenían acceso menores”, y sobre los recaudos que se pueden tomar dijo que “es difícil dar recetas porque los bloqueadores no lo detectan en principio. Es la misma plataforma la que lo tiene que dar de baja. Lo único que pueden hacer los padres es básicamente es reportar (el video) a YouTube, avisar que está circulando ese video”.

Niños, niñas y las tecnologías

La problemática respecto a la circulación de estos videos vuelve a poner en debate el uso de ciertas tecnologías por parte de chicos y chicas. Con un uso creciente de estos dispositivos a edad temprana, las restricciones que imponen las plataformas digitales a veces no surten efectos, porque acceden de igual modo. Asimismo es difícil encontrar un punto de equilibrio en los controles que pueden imponer los padres entre la restricción total y el uso mesurado. Más aún si las propias multinacionales de internet también quedan vulneradas en sus sistemas de vigilancia por videos con material inadecuado, con virus y software perniciosos.

“Creo que la mejor acción es mostrarle a los usuarios de redes digitales, que puedan ver cuál es el video, saber de qué se trata para entender mejor porque si no hay mucha gente que toca de oído”, planteó Pino. De todos modos concedió que los mismos sí son peligrosos. “Es parte de los males de internet. Circula cada tanto, lo ponen a andar cada tanto, y evidentemente genera el efecto buscado, que es tener visibilidad, tener clicks, generar daño, asociar a internet con un lugar peligroso”, reflexionó.