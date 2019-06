Pagani: “Llegamos a estos 38 años de vida con una fortaleza muy importante”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En el marco de un nuevo aniversario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el secretario general del gremio, Marcelo Pagani, dijo a AIM que tienen “la firme convicción que iremos hacia adelante creciendo en fortaleza y unidad, tratando de seguir en este sindicato que hace de la democracia, la participación y el pluralismo ejes fundamentales de su historia y vida cotidiana”.

Un 22 de junio de 1981 se fundó Agmer, fecha íntimamente enraizada con un proceso que comenzó a gestarse en la primera Asociación del Magisterio de Paraná que se erigió en 1918 y en otras organizaciones docentes que recorren años de búsqueda de representación y organización.

“Llegamos a estos 38 años de vida con una fortaleza muy importante basada en la historia del sindicato; por los 23.000 afiliados aportantes en la provincia; y por la democracia con la que funciona el gremio, ya que es el único que toma sus definiciones políticas desde las bases, ya que comienzan los debates en las escuelas y terminan en los Congresos en el que están representados todos los compañeros de la provincia”, dijo a esta Agencia Pagani. En ese sentido, remarcó que la fuerza que tiene la organización “está dada por la participación horizontal de todos los compañeros y compañeras en la definiciones, que es lo que hace que seamos el sindicato más importante de Entre Ríos”.

“No teneos duda que colectivamente construimos y defendemos los derechos, más en un escenario como el actual donde a nivel nacional intentan avanzar sobre los derechos de los trabajadores”, remarcó el referente provincial. En ese marco indicó que se inició una campaña de afiliación para sumar a quienes hoy no son parte de la organización “porque es importante ser parte de un colectivo que debate absolutamente todo, es plural y tiene autonomía respecto de los partidos políticos y gobiernos de turno”.

Al respecto, subrayó la importancia de la organización y la unidad, rompiendo e iaslamiento y el individualismo, para enfrentar las políticas de ajuste: “El gobierno de Macri hizo que podamos confluir las organizaciones sindicales con grupos sociales en la calle con distintas demandas a este gobierno nacional que tuvo como ejes ajustes en los trabajadores, en la educación y la salud”.

En ese sentido, explicó que el gobierno de Mauricio Macri “clausuró la paritaria a nivel nacional; hay una sub ejecución de presupuesto; se dieron de bajada de programas nacionales que promovían la inclusión y el Estado nacional se desentendió financiamiento de la educación que se había logrado, nuevamente, incluir después de los 90 con la Ley de Financiamiento Educativo. Lo que hizo este gobierno es un gran retroceso y no avanzó más, sin ninguna duda, por la resistencia que pusimos desde Ctera”. En ese marco, recordó que se logró que “el plan Maestro no llegue al Congreso, que era un intento privatizador de la educación. Así con cada uno de los proyectos para mercantilizar el conocimiento encontró en la Ctera una postura contundente de resistencia con tantas expresiones en la calle”.

“Celebra los primeros 38 años de vida de un sindicato que tuvo dirigentes fundamentales y necesarios para el crecimiento, como Clelia Emma Lavini, una de las dirigentes más importantes quien tuvo un rol importante en la provincia y fue secretaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), una de las figuras más emblemáticas en la carpa docente”, dijo Pagani, quien agregó que está “la firme convicción que iremos hacia adelante creciendo en fortaleza y unidad, tratando de seguir en este sindicato que hace de la democracia, la participación y el pluralismo ejes fundamentales de su historia y vida cotidiana”.