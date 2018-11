Pan de Lino, el pan que ayuda a adelgazar

Connect on Linked in

El título no es broma, este pan de lino, además de ser un pan sin gluten, un pan sin harina, es un pan que ayuda a adelgazar. La receta la sacamos de María Martinez, una web de recetas para dietas proteicas y nos resultó tan simpática que decidimos probar.

Más abajo Paulina les cuenta los resultados pero sin duda este pan sin gluten es una receta para tener en cuenta, tanto si podés comer pan del normal como si no, y si querés adelgazar como si no.

Ideal, ideal, ideal si no podés comer harinas (como pan para celíacos), o si simplemente querés comer pan sin engordar. O si estás haciendo dieta.

Pero, sepan que NO tiene sabor de pan normal. Esto sería imposible, es un pan sin gluten: no tiene harina, no es una masa con levadura, etc. Tiene un sabor diferente, que no está mal.

Como más me gustó comerlo es en tostadas. Se me ocurre que congelarlo en rodajas y comer una todas las mañanas está muy bien, porque es un pan es muy sano. Incluso intercalándolo con alguna rodaja de pan normal.

Por qué ayuda a adelgazar: porque la fibra del lino es una fibra soluble, entonces tiene una especie de efecto quemagrasa, que atrapa azúcares y grasas bloqueándolos e impidiendo que se absorban. Está claro que yo estoy repitiendo como un loro porque no entiendo nada de este tema, pero el sitio de donde saqué la receta es un sitio de confianza en este aspecto.

Sobre el tipo de lino: la receta original recomendaba usar lino dorado (como el marrón, pero color… adivinen… dorado). Yo no conseguí por ninguna parte y decidí probar con el marrón, a pesar de la advertencia de que saldría amargo. Bueno, mi pan de lino no salió nada amargo con el lino marrón, así que adelante con el tipo de lino que más les guste.

Idea: no lo he probado, pero es posible que este pan sin harina pueda hacerse también con semillas de chía, ya que la chía reacciona igual que el lino al contacto con los líquidos. Si prueban, no dejen de contarme en los comentarios o en alguna de mis redes sociales.

El pan de lino así preparado es, además de pan sin harina, 100 por ciento fibra. O sea: ideal para gente que necesite mejorar la función digestiva o personas con algún problema de estreñimiento, como ustedes 😉

Ingredientes

Para un pan sin gluten chico (doblar cantidades para un pan de tamaño pan de molde normal)

Cinco cdas. de lino (o de harina de lino)

Cinco claras de huevo

Dos cditas. de polvo para hornear

Media cdita. de sal de frutas

Una pizca de sal

Receta pan sin gluten: pan de lino, pan sin harina

Moler las cinco cdas. de semillas de lino con mixer o con procesadora. También podés usar directamente lino molido, (linasa) que se compra en dieteticas.

Agregar la pizca de sal, el polvo para hornear y la sal de frutas. Mezclar bien.

Unir esta mezcla de lino a las claras, ya separadas de las yemas. Integrar bien. Es importante revolver durante unos dos a tres minutos para que el lino empiece a reaccionar al contacto con el líquido de las claras.

Colocar la mezcla en un molde para horno. Si hacés la cocción en horno tradicional son unos 15-20 minutos a 180ºC. Yo, como cuento en el video, hice el pan sin gluten en AirFryer, que cocina con una corriente de aire caliente. Si la tenés, los tiempos son: 10 minutos a 160º y, tras esto, ocho minutos a 180º.

Una vez que lo sacás, esperás a que esté tibio y lo desmoldás. ¡Y listo! Ya tenés tu pan casero sin gluten.

