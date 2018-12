Para Alderete, Macri deja al desamparo a millones de personas

Print This Post

El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Aldrete expresó a AIM que es necesario un freno para las políticas del gobierno actual y que “las organizaciones sociales crecen cada vez más ante la necesidad de afrontar una situación tan difícil”. Fue durante su visita a Paraná en la que disertó dentro de la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sobre la situación socioeconómica, la actividad del movimiento social organizado y la firma de un convenio paliativo con el Gobierno de la provincia que tendrá lugar mañana en la Casa Gris.

—¿Quiénes son para usted los sectores a los que hay que prestar más atención?

—La política que está aplicando Macri es un desastre. Deja en total desamparo y desesperación a millones de personas, particularmente a los niños, a los que les está haciendo faltar alimento. Los padres que quedan sin trabajo cada vez son más. Por eso es que las organizaciones sociales crecen, ante la necesidad que tienen de palear la situación difícil. Hay que pararle la mano a esta política porque lo que nosotros buscamos permanentemente es el trabajo. Nos tiene que doler cuando se habla de índices de pobreza, y mucho más cuando mueren niños por falta de comida, cosa que está ocurriendo en algunas provincias.

—¿Cuál es entonces el rol de la CCC?

—Ante esta situación insistimos en mesas de diálogo con los funcionarios, intendentes, gobernadores, ya que hay que buscar un paliativo. Para eso hemos llegado hoy a Paraná, con el objetivo de firmar un convenio con el Gobierno de la provincial.

—De acuerdo a su perfil, el diálogo es para usted una herramienta fundamental.

—Es muy importante. Nosotros, desde que nos unimos los llamados Cayetanos, hemos buscado la mayor amplitud posible de diálogo, inclusive de ponernos de acuerdo en lo más escencial, porque cada vez perdemos más los derechos. Recientemente hemos presentado un documento al obispado, y la iglesia católica acompaña esto. También participan el empresariado nacional, las pymes, los pequeños productores, las organizaciones gremiales y hasta la CGT que ha participado de este documento. Por eso le llamamos mesa de trabajo Mesa de diálogo del trabajo y por la dignidad.

—¿Qué opina sobre la organización del movimiento obrero y las entidades sociales durante este año?

—Cada vez son más los sectores sindicales que están saliendo, y lo hacen por fuera de su estructura nacional. Es el caso de algunos gremios que están enrolados en la CGT, pero en su provincia luchan contra una situación cada vez más grave. Hay despidos y, si hablamos de las economías regionales, las están destruyendo a todas. Entonces, por ejemplo, hay pequeños productores que nos están pidiendo a nosotros que los representemos, y lo estamos haciendo en este momento. Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Misiones en lo que respecta a los productores de la yerba, por ejemplo. Pero el Ministerio de Agricultura de la Nación les ha recomendado a estos productores que vayan a la plantación de monocultivos. Se les recomienda que dejen de fabricar alimentos para pasarse al monocultivo. En Río Negro y Neuquén, se les aconseja dejar la pera y la manzana e ir a la plantación de la cereza, un árbol que lleva entre dos y tres años para estar en condiciones. No se puede burlar así a los productores, porque cada vez son más los que sufren esta situación dramática. No nos podemos callar la boca cuando miles de chicos de nuestro país no pueden tomar un vaso de leche o comer un pedazo de carne siendo que somos un país productor.

—¿Qué características tendrá el convenio con la provincia?

—Se trata de un convenio paliativo, porque no es la solución. Es algo similar a lo que hemos presentado en el Congreso Nacional, en relación a las cinco Leyes, de las cuales una sola ha sido aprobada, la de Villas y Asentamientos. También estamos insistiendo para que se apruebe en forma urgente la emergencia alimentaria, algo que está en una negación permanente por parte del Gobierno.

—Finalmente, en cuánto al escenario electoral de 2019, ¿qué alternativas se construyen desde el movimiento?

—Estamos constituyendo un frente político integrado por la CCC, con el que repudiamos en la cancha de Atlanta la Cumbre del G20m cuando se juntaron todas las potencias imperialistas. Se juntaron los partidos que componen ese frente como por ejemplo el PTP, el PCR, la UPE y el Movimiento Evita. También el 21 vamos a un acto que va a ser muy masivo en el estadio de All Boys, donde nos vamos preparando nosotros también para hacer las distintas alianzas. Ojalá que muchas de ellas terminan en lo electoral.