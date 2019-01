Para Apyme la caída del salario es el principal factor de la debacle económica

Connect on Linked in

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa dio a conocer recientemente un documento donde criticó al sistema financiero por ahogar la actividad económica. Pero la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Paraná señaló que este es sólo un factor que liquida al sector. En diálogo con AIM apuntaron que lo más perjudicial es la caída del poder de compra de los sueldos.

La CAME dio a conocer una declaración donde planteó que “en los últimos 3 años los bancos ganaron más de $300.000 millones, mientras que cerraron miles de Pymes”, por lo cual pidieron al Gobierno Nacional “tasas diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas, quita de comisiones por depósitos en efectivo y medidas”, de incentivos. De Cámara planteó así su idea que los costos financieros que cobran los bancos y las compañías financieras a empresarios y consumidores son uno de los mayores males de la economía.

Consultado al respecto, el titular de Apyme Paraná, Rafael Vicentín, sostuvo a esta Agencia que el sistema financiero es tal sólo uno de los grandes problemas, no el único. Es un sector, dijo, que forma parte de los grandes “beneficiados por la política de este Gobierno, y claramente en detrimento de todo el resto de los sectores productivos y empresarios en general. Hay tres o cuatro actividades que son las claramente beneficiadas. Una es la actividad financiera, otras son las extractivas y las vinculadas a los servicios y la energía. Y ahí se agotan las actividades beneficiadas. El resto y particularmente las pequeñas empresas vivimos una combinación, una tormenta perfecta de políticas que nos perjudican”, señaló.

Dentro del panorama desalentador que trazó el dirigente, apuntó otras variables: “la caída brutal del poder adquisitivo de los salarios es la principal. Después se puede mencionar el aumento indiscriminado de los servicios, la apertura indiscriminada de las importaciones y entre otros el servicio financiero que son inviables como los recursos para sobrellevar la situación de las pequeñas y medianas empresas”.

Ante este escenario, Vicentín sostuvo que la propuesta desde la entidad pasa “sin ninguna duda por la necesidad de cambiar el modelo económico para retomar algún modelo que contemple las actividades productivas, el desarrollo de la industrialización, la ampliación del mercado interno por la vía del poder adquisitivo de los salarios, y de otros subsidios a la población, si no, no tenemos destino, ni nosotros como pequeñas empresas, ni los trabajadores en general”, disparó.

Por último el dirigente de Apyme se mostró algo sorprendido por las declaraciones de CAME, ya que consideró da “cuenta de uno de los factores; no se del resto”, aclaró. “No recuerdo que CAME hay tomado posición clara de la caída del poder adquisitivo los salarios a los cuales ellos ven como un costo y no como motor de la economía”, fustigó.