Para Bolsonaro, Brasil no sabe qué es la Dictadura

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo que “los brasileños no saben lo que es la dictadura”, en declaraciones que parecieron olvidar al régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

El ex capitán del Ejército, que asumirá el poder el próximo 1 de enero, nunca ocultó su nostalgia por los años de gobierno militar y en varias ocasiones lo justificó.

Sus declaraciones llegaron tras una conversación telefónica con el primer ministro húngaro Viktor Orban, quien está en el puesto desde 2010 e integra el Fidesz, partido de extrema derecha que tiene actualmente la mayor bancada de diputados en el país europeo.

Orbán reconocido y criticado por su política anti-migración llamó a Bolsonaro para felicitarlo por su triunfo en las elecciones. “Él está muy contento con nuestra elección”, dijo Bolsonaro.

“Hungría es un país que sufrió mucho con el comunismo en el pasado, es un pueblo que sabe lo que es la dictadura. El pueblo brasileño no sabe todavía lo que es la dictadura, no sabe lo que es sufrir en manos de esas personas”, dijo el nuevo presidente de Brasil durante una conferencia de prensa fuera de su casa en Río de Janeiro. Quedó claro que Bolsonaro considera dictadura solo a las atribuidas al comunismo que gobernaba en Hungría y no a las de derecha como las sudamericanas.