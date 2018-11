Para casarse, mejor un holograma

Print This Post

Akihiko Kondo estuvo planificando su boda de ensueño con el amor de su vida desde marzo, y el 4 de noviembre los dos finalmente contrajeron matrimonio durante una ceremonia en Tokio, a la que asistieron alrededor de 40 invitados, incluido un miembro del Parlamento japonés. Desafortunadamente, su madre, se negó a asistir al evento y también lo hicieron todos sus otros familiares.

No estar allí en el gran día de su hijo puede parecer cruel, pero la madre de Kondo aparentemente no pudo aceptar el hecho de que su hijo prefiriera casarse con un personaje bidimensional, en lugar de buscar amor en la vida real. Akihiko Kondo se casó con Hatsune Miku, un holograma animado de una chica de 16 años con enormes ojos de anime y trenzas de color aguamarina, porque simplemente no estaba interesado en las mujeres reales.

Incluso en un país obsesionado con el anime y la tecnología, y donde las relaciones románticas y el matrimonio se han vuelto extrañamente preocupantes, la boda de Akihiko Kondo fue vista por la mayoría como algo impactante. Sin embargo, el hombre ha instado a todos a mantener la mente abierta, “considerar todo tipo de amor y todo tipo de felicidad”, y aceptar el hecho de que no todos están obligados a seguir el camino de una vida en la que los hombres y las mujeres se casan y tienen hijos. También expresó su deseo de ser reconocido como una minoría sexual, que simplemente no puede ni imaginar salir con mujeres reales.

“No estoy buscando esto en mujeres reales. Es imposible”, dijo Akihiko sobre las cualidades que buscaba en una compañera de vida. “Simplemente no está bien, es como si estuvieras tratando de convencer a un hombre gay para que salga con una mujer, o a una lesbiana para tener una relación con un hombre”.

La decisión de Kondo de casarse con un holograma es ciertamente difícil de entender para la mayoría de las personas, pero según un artículo en el Japan Times, puede tener mucho que ver con sus experiencias pasadas con mujeres reales. En su adolescencia, las chicas lo humillaban gritando cosas como “¡Muere muerto, otaku desagradable!”, la palabra japonesa usada para describir a los obsesionados con el anime y el manga. Sus malas experiencias con el sexo opuesto continuaron durante su edad adulta, cuando una mujer en un lugar de trabajo anterior lo acosó, y terminó con una crisis nerviosa. Kondo afirma que fue Hatsune Miku quien lo “sanó”, y juró que nunca se casaría con una mujer real.

Los personajes virtuales como Hatsune tienen varias ventajas sobre las hembras humanas, dice Akihiko, incluyendo que no engañan, y no envejecen ni mueren, por lo que, independientemente de la decepción de su madre con su decisión, está convencido de que tomó la decisión correcta.

El joven gastó alrededor de 17.500 dólares en la boda celebrada en un centro comercial de Tokio. Llevaba un traje completamente blanco, y la novia, presente en forma de una pequeña muñeca, llevaba un pequeño vestido blanco. Las fotos tomadas en el evento y más tarde publicadas en Twitter muestran que la pareja “intercambió” votos matrimoniales, anillos e incluso certificados oficiales de matrimonio emitidos por Gatebox, la misma compañía que creó el dispositivo doméstico que permite a los fans de la estrella virtual convivir con una versión holográfica de ella.

A juzgar por el apoyo que Akihiko ha estado recibiendo online de admiradores de personajes bidimensionales con ideas afines, y por el hecho de que Gatebox al parecer tiene alrededor de 3000 registros de documentos oficiales de matrimonio entre humanos y personajes virtuales, este tipo de relación no es realmente tan rara en Japón, y Kondo es solo uno de los pocos que decidió hacer pública su unión con su querida estrella.