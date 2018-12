Para Celeste Fierro es fundamental renovar la vieja política

Print This Post

La candidata a presidenta de la Nación por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST Nueva Izquierda), Celeste Fierro, expresó a AIM que el rol de la izquierda ha sido “fundamental para impulsar las luchas cotidianas contra la política de ajuste del Gobierno nacional”. Asimismo dijo que su candidatura está puesta al servicio de “renovar la vieja política”. Fue durante la inauguración de la nueva sede partidaria en la capital entrerriana, y de la que participaron los referentes del movimiento en Entre Ríos, Luis Meiners y Nadia Burgos.

—¿Qué rol desempeña la izquierda en el escenario político y socioeconómico de hoy?

—La pelea que estamos dando en cada uno de los lugares ha sido fundamental para impulsar las luchas cotidianas contra la política de ajuste del Gobierno nacional, que también está reflejada en los gobiernos provinciales porque. Porque esto no es algo aislado sino que está hecho para garantizar este modelo económico. El Gobierno se ha dado la mano, no sólo con gobernadores de su línea sino también con los opositores, que han sido los que han llevado adelante en cada una de sus distritos la política de ajuste y entrega. El caso de la votación del Presupuesto 2019 es claro. Y en este sentido es fundamental el rol que hemos jugado. El año pasado fue con la reforma previsional que, si bien se aprobó, no permitimos que se avanzara con la reforma laboral, que el gobierno quiere meter y es parte de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Este año nuevamente hemos estado dando pelea en cada una de las acciones con los últimos acontecimientos que han sido el Presupuesto y la Cumbre del G20.

—¿Cómo está y de qué forma ven ustedes la unidad de los sectores de izquierda?

—Es una de las tareas más importantes en este periodo. De hecho nosotros hemos salido de un congreso partidario que tuvo lugar el fin de semana y donde discutimos el fortalecimiento de la lucha tanto a nivel internacional como nacional, y también cómo encaramos lo que se viene al final de este año y hacia 2019. Dos de las tareas principales son fortalecer cada una de estas batallas qué tenemos que ver cómo las impulsamos desde cada uno de los sectores, construyendo el sindicalismo combativo. En segundo lugar, de cara de las elecciones, tenemos la necesidad de transformar la izquierda en una tercera alternativa, en un polo de referencia para los trabajadores y trabajadoras, la juventud y el movimiento feminista que se ha puesto en las calles. En este sentido creemos que es necesaria la unidad de toda la izquierda la izquierda anticapitalista que ha estado al frente de muchas de estas peleas. También es necesario ser una alternativa ante el falso progresismo que se ha constituido hoy como la oposición a Macri, y que dicen ellos mismos que van a continuar con distinta moderación el mismo plan político. En ningún momento plantean la ruptura con el fondo monetario internacional, sino la negociación de la deuda, lo cual será más entrega y más perjuicios para el pueblo trabajador.

—Cómo puede definir su candidatura?

—Mi candidatura ha sido votada en el congreso partidario y está puesta al servicio de renovar la vieja política, qué es la que nos ha traído hasta acá. Además, para una nueva generación que ya está cansada de todas estas cosas y cree que debemos tener la fuerza para plantearnos como una alternativa. Tenemos un proyecto político y respuestas concretas para lo que hay que resolver. Por otro lado esto también significa la renovación de la izquierda, la necesidad de la unidad, y dejar de lado el sectarismo para hacer una alternativa real de poder.

—Finalmente, ¿qué medidas urgentes debe tomar la persona que ocupe el Gobierno en 2019?

—Para nosotros, una pieza fundamental qué tiene que decidir el Gobierno es el proyecto económico. La pregunta del millón es de dónde sale la plata para resolver los problemas estructurales del país. Una de las acciones más urgentes, para nosotros, es la ruptura con el FMI y la suspensión de los pagos de la deuda que es ilegítima. De allí ya saldría una cantidad de plata que se podría invertir. Solamente en el presupuesto 2019 se aumentó el porcentaje, como nunca jamás, para los pagos de deuda, a costa de la reducción de lo social, educación, salud y obra pública, con lo importante que es todo esto para la generación de trabajo genuino y la infraestructura del propio país. Además, es necesario discutir la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que seamos justamente nosotros los que decidamos lo que se hace cómo se hace, que se siembra y a dónde va. No puede ser que en un país como el nuestro, en el que podríamos alimentar a toda la población, sigue habiendo personas que mueren de hambre por desnutrición. Por eso es necesario dar estos puntuales para discutir justamente dónde avanzar y poner presupuesto inmediato para salud, educación y todos los derechos por los que venimos peleando las mujeres. Desde la legalización del aborto hasta las políticas en relación con la violencia de género. No puede ser que hoy la solución sea el punitivismo, cuando lo que hay que discutir de verdad es la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y del destino de los programas para erradicar la violencia de género.