Para Curvale el modelo de ciudad asentado en el empleo público está agotado

El dirigente radical Gustavo Curvale, quien fuera concejal de la ciudad entre 1991 y 1995, ya camina los barrios dando a conocer su precandidatura a intendente dentro de la alianza Cambiemos. Su propuesta, dijo a AIM, plantea cambiar el modelo de desarrollo de Paraná.

Falta un tiempo para tomar la decisión si competirán o no en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 14 de abril, dijo Gustavo Curvale a esta Agencia. Pero los plazos son cortos si se piensa que el 23 de febrero es la fecha para la presentación de las listas que competirán en las internas. Lo que está definido es que el espacio que integra, Haciendo Ciudad, lo hará dentro de la coalición que hoy gobierna la capital provincial. Por lo pronto sigue charlando con la gente porque, aseguró, si hace falta competir, lo harán, aseguró.

Curvale contó que la propuesta que llevan adelante parte del análisis que “Paraná tiene un esquema productivo y social estancado. Pudo ser hacer sido un modelo exitoso en la década del ’80 pero que hoy claramente se agotó; (un modelo) asentado en empleo público –10 mil en la Municipalidad, 100 mil en la Provincia–, y asentado en el comercio. Este esquema está agotado. Con lo cual nosotros hablamos de que necesitamos encontrar un camino de progreso y oportunidad, sobre todo a los más jóvenes. Si uno quiere los mismos resultados, se hacen las mismas cosas, si se quiere otros, hay que cambiarlos. Así que nosotros proponemos ya no discutir qué hacer con el pozo, la basura y con los pastos. Decimos a los pozos hay que taparlos, la basura juntarla, y los pastos cortarlos, y pensar en cómo hacemos una Paraná moderna y desarrollada”.

En este sentido, el dirigente radial señaló que han encontrado lo que pueden ser “tres locomotoras” para el desarrollo de la ciudad. “Uno es el turismo en serio, y para eso el Estado tiene que acomodar la infraestructura básica, pero también coordinar tareas entre los principales actores comunitarios que tienen que ver con el turismo: hoteles, restoranes, cámaras, coordinados en una mesa como la que proponemos de consenso en la cultura. Otro es un polo tecnológico donde se desarrollen aquellos sistemas vinculados a Internet: software, juegos, consolas, pensados en un ‘Paraná hacia el mundo’. Necesitamos otro desarrollo que no signifique empleo público y comercio. Y el tercer punto lo encontramos en el asociativismo y el emprendimiento que tenga que ver con generar actividades comeciales y de producción características y vinculadas con el desarrollo de la ciudad. Esto es capacitando a estos emprendedores, en lo administrativo y productivo, y también generando desde los mercados otros caminos de comercialización”, describió.

Por último, el ex edil, explicó que toda la propuesta que describió no tendría sentido “si no modernizamos el estado, capacitamos a la gente y no le damos un orden para un Estado impulsor y presente. El Estado desapareció de las calles y decimos, que tiene que volver a las calles a atender la violencia de género, a pesar los chicos y ver si tienen todas las vacunas, y vincularlos con los centros de salud y vincularlos con alguna actividad social y deportiva”, completó.